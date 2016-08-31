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乖媳婦變了樣 戴佩妮驚呆公婆

2016/08/31 21:04

戴佩妮結束演唱會，立刻投入新專輯宣傳。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后戴佩妮婚後推出新專輯《賊》，她要專心地往前看，「不會再回過頭去做賊，這是我在結婚前，做下很大的決定」。出道16年的她，結束首場的小巨蛋演唱會，透露台上的狂野演出，驚呆了到場的公婆與姪兒，戴佩妮笑說：「他們想說我的媳婦怎會變這樣，尤其是跟佛跳牆表演的時候，我是沒甚麼好隱藏的，要讓公婆知道，其實我是這樣的女生。」

戴佩妮小巨蛋開唱，邀來佛跳牆合體。（資料照，記者王文麟攝）

完成小巨蛋的里程碑，她表示：「我隔天覺得我的身體，像是被一萬多個人打過，加上眼睛哭得像是鹹蛋超人。」透露只記得在台上興奮撒紙花，慶祝限量專輯全賣光，「老實說我不是上癮，而是有點不爽，沒有真正地享受到。」

戴佩妮婚後發片，喊話今年三倍奉還。（記者潘少棠攝）

她為演唱會緊張到食不下嚥，體重也掉了3公斤，讓老公西米露也相當心疼，她打趣：「我只能夠告訴他，這就是藝界人生啊，尤其在我們家的新人面前，一定要撐完。」

雖然她為演唱會傷神，近來仍接著宣傳新專輯，她對自己的嚴厲出了名，戴佩妮受訪卻說：「其實我早就放過自己，如果是以前的我，從演唱會前就會開始緊繃，沒心情去爬山，可能還要靠吃藥跟看心理醫生。」招認婚後心境已轉變，會適時地學著放鬆。

戴佩妮推出新專輯《賊》。（記者潘少棠攝）

戴佩妮更喊話今年要「三倍奉還」，忙完新專輯及台北演唱會，培訓多時的新人郭修彧年底也要發片，至於與老公西米露的生子大計？她笑說：「等到忙完巡演，明年中就會放下一切，試著看看啦。」稱與老公都是責任感很重的人，其實還沒想清楚，到底要不要小孩。

她的新專輯《賊》，全台限量4000張的實體作品已小巨蛋掃光，她開心說不用吃專輯，表示：「當老闆後，覺得要做些不一樣回饋，會來小巨蛋都是真的喜歡我的，希望給他們一個特別的回憶。」

戴佩妮推出新專輯《賊》。（記者潘少棠攝）

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