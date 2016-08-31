靠林進影片擊敗憂鬱 病患寫信感謝

林進常常在臉書分享搞笑影片，讓不少粉絲感受正面樂觀。（翻攝自林進臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人林進常常在臉書分享搞笑逗趣的影片，甚至出賣自己的阿嬤，把阿嬤淡定又幽默的行為拍進影片，在網路上已經累積近100多萬粉絲。幽默搞笑的影片讓不少粉絲看了很開心，他今天透露日前收到網友來信，對方罹患憂鬱症對世界很失望，不過自從看了林進的影片後，「覺得這世界沒有這麼的令人失望」重拾希望，讓不少粉絲看了很感動。

林進公開粉絲寫給他的信，對方感謝林進的歡樂影片讓他憂鬱症好轉。（翻攝自林進臉書）

林進今天在臉書公開，有一位粉絲寫信感謝他的內容，該信件上說，該名粉絲因為工作壓力大，導致憂鬱症發作，整天都不想出門，不過林進的搞笑影片卻讓他看到林進樂觀、正面的一面，讓他被林進的歡樂所感染，憂鬱症也有所好轉，讓他特地寫信告訴林進：「我很喜歡你，也謝謝你常常拍這麼多影片給人歡樂！」林進也在臉書告訴對方「不客氣」，消息傳出後，吸引不少粉絲留言，大讚在人生的低潮時，都是靠著林進的影片再度開心起來，直呼林進「正能量滿滿」，林進也逐一致謝。