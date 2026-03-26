五月天香港彩排場 機密全都露 阿信脫褲秀畫面曝光

五月天阿信在彩排演出中戴上工作證登台。（相信音樂提供）

五月天首次開放彩排場演出，歌迷覺得新鮮有趣。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕迎接3月29日成軍日，五月天昨晚重返香港啟德主場館舉辦4場5525＋1「回到那一天」巡迴演唱會，前晚則難得開放「彩排場」彌補原購買24日場次卻因故被取消的歌迷，除了阿信代表誠心致歉，現場兩萬歌迷也看到很多未曝光過的「最高機密」畫面，直呼值得了。

對於原定場次被取消，阿信向購票歌迷表達歉意：「因為諸多因素，原來相聚取消，五月天的心裡始終還是惦記著你們，謝謝你們今天還是來到現場，在這裡我們除了向大家致上歉意之外，也要向網路上看到這段內容的朋友致上歉意，在未來日子依然擁有完整無缺，有我、有你的演唱會。」

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五月天的彩排演出內容難得曝光，對歌迷來說充滿新鮮感，團員還戴著工作證上台，接著LED測試畫面、機關的調整，樂器的調音，還有工作人員用麥克風喊出「test 1，2，3」都出現了，導演還喊出「Open VCR準備」，看到團員從道具專機下來，全場歌迷興奮尖叫，和五月天大合唱開場曲《OAOA》。

雖然是彩排場，但五月天團員鬥嘴也沒少過，瑪莎說：「不好意思讓大家看我們彩排，彩排錯誤百出，細節也被大家看光光，大家還是可以看到有趣的地方。」團員則開始虧瑪莎。另外阿信在後台由工作人員協助脫掉外層休閒褲，換成穿在裡面的西裝褲畫面也曝光，歌迷看了好驚喜。粉絲也陪著五月天彩排《戀愛ING》全新橋段「LOVE節奏遊戲」，阿信笑說他唱饒舌可能會像周杰倫唱歌一樣，嘴裡像是含著滷蛋。

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