〈人物專訪〉動力火車剪窗花迎新年 顏志琳難忘騎馬唱《當》累到飆汗

尤秋興（左）和顏志琳秀出剪紙成品，也拿出小馬拜年。（記者胡舜翔攝）

動力火車首次嘗試窗花剪紙藝術，覺得很新鮮。（記者胡舜翔攝）

記者陳慧玲／專訪

今天大年初一，動力火車顏志琳和尤秋興特別向《自由時報》讀者拜年，獻上馬年新年祝福。兩人也首次體驗窗花剪紙藝術，要讓家裡過年裝飾更加喜氣洋洋！

去年演藝事業大豐收 今年攻蛋創紀錄

動力火車回顧去年的表現，除了再次贏得金曲獎最佳演唱組合，又拍了多支廣告，商演邀約不斷，尤秋興感恩說：「去年大豐收，心情穩定，很大的安定力量，我們曾有過很低潮，很慌的，去年成績不錯，對自己和老婆都有交代，有一種『嫁給我，我沒有讓妳吃苦』的安定成分。」顏志琳很開心工作沒有停過，尤秋興也笑說，常看到動力火車廣告看板，「會覺得自己很紅！」

5月15、16、17日動力火車將在小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，首度連開3場門票都完售，得知蕭煌奇新婚老婆也是他們的粉絲，兩人熱情邀約：「謝謝她喜歡我們，有機會歡迎他們來看。」動力火車說表演場合遇到蕭煌奇很多次，郵輪上也遇過，「他很幽默、樂觀！」開玩笑模仿蕭煌奇的「地獄梗」說：「我們會幫他準備望遠鏡看演唱會。」

8月豐年祭 排灣族過年活動熱滾滾

談到過年最愛的美食，顏志琳和尤秋興都說喜歡吃甜年糕，還有炒米粉，長年吃素的尤秋興還愛吃蔬菜丸。兩人也分享屬於排灣族的過年其實是在8月的豐年祭，顏志琳說：「家家戶戶會做年糕、釀酒，也會有趣味活動，像是負重接力、射箭、釣魚比賽。」尤秋興則提到，原住民的長形年糕 有甜的和鹹的，口味有點像粽子，最特別的是還有虎頭蜂年糕。

今年是馬年，顏志琳難忘以前騎馬經驗，竟被拱唱《還珠格格》主題曲《當》，雖然意境十足，但他說：「唱一小句就會流汗，會累，腿也很酸。」看來邊騎馬邊唱歌對他來說是件苦差事。

