自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉動力火車剪窗花迎新年 顏志琳難忘騎馬唱《當》累到飆汗

尤秋興（左）和顏志琳秀出剪紙成品，也拿出小馬拜年。（記者胡舜翔攝）尤秋興（左）和顏志琳秀出剪紙成品，也拿出小馬拜年。（記者胡舜翔攝）

動力火車首次嘗試窗花剪紙藝術，覺得很新鮮。（記者胡舜翔攝）動力火車首次嘗試窗花剪紙藝術，覺得很新鮮。（記者胡舜翔攝）

記者陳慧玲／專訪

今天大年初一，動力火車顏志琳和尤秋興特別向《自由時報》讀者拜年，獻上馬年新年祝福。兩人也首次體驗窗花剪紙藝術，要讓家裡過年裝飾更加喜氣洋洋！

去年演藝事業大豐收 今年攻蛋創紀錄

動力火車回顧去年的表現，除了再次贏得金曲獎最佳演唱組合，又拍了多支廣告，商演邀約不斷，尤秋興感恩說：「去年大豐收，心情穩定，很大的安定力量，我們曾有過很低潮，很慌的，去年成績不錯，對自己和老婆都有交代，有一種『嫁給我，我沒有讓妳吃苦』的安定成分。」顏志琳很開心工作沒有停過，尤秋興也笑說，常看到動力火車廣告看板，「會覺得自己很紅！」

5月15、16、17日動力火車將在小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，首度連開3場門票都完售，得知蕭煌奇新婚老婆也是他們的粉絲，兩人熱情邀約：「謝謝她喜歡我們，有機會歡迎他們來看。」動力火車說表演場合遇到蕭煌奇很多次，郵輪上也遇過，「他很幽默、樂觀！」開玩笑模仿蕭煌奇的「地獄梗」說：「我們會幫他準備望遠鏡看演唱會。」

8月豐年祭 排灣族過年活動熱滾滾

談到過年最愛的美食，顏志琳和尤秋興都說喜歡吃甜年糕，還有炒米粉，長年吃素的尤秋興還愛吃蔬菜丸。兩人也分享屬於排灣族的過年其實是在8月的豐年祭，顏志琳說：「家家戶戶會做年糕、釀酒，也會有趣味活動，像是負重接力、射箭、釣魚比賽。」尤秋興則提到，原住民的長形年糕 有甜的和鹹的，口味有點像粽子，最特別的是還有虎頭蜂年糕。

今年是馬年，顏志琳難忘以前騎馬經驗，竟被拱唱《還珠格格》主題曲《當》，雖然意境十足，但他說：「唱一小句就會流汗，會累，腿也很酸。」看來邊騎馬邊唱歌對他來說是件苦差事。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中