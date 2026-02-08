豆腐媽媽工安事件 勞動部查核劇組多項違法

劇組武行蘇德揚拍《豆腐媽媽》自高樓直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折。（Rena提供）

〔記者蕭方綺、李靚慧／台北報導〕民視《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚上月20日從高樓重摔受傷，劇組成為外界抨擊焦點。勞動部經連日調查，除了確認劇組未落實演員高處墜落的預防措施，還發現劇組甚至連勞工最基本的「勞工保險」及「勞工職業災害保險」都未投保。

對此，《豆腐媽媽》製作單位萬星傳播解釋有替演員投保「雇主意外責任保險」，民視則表示會和製作單位共同負責，「未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。」

本報詢問業界人士保險相關規範，他透露八點檔劇組多半為替身演員以及臨演們投保雇主意外責任保險，因他們流動性高，常常到劇組支援一、兩天，沒有長期待在固定劇組。

而勞動部指出，經桃園市政府勞動檢查處實施檢查，發現劇組有多項違法情形。首先，違反「職業安全衛生設施規則」第224條第2項規定，未確實落實防止勞工墜落受傷的措施，將依職業安全衛生法，最重可罰30萬元，另外是否有其他違反職業安全衛生法的事項，目前正積極調查中。

此外，蘇德揚前天出院，他的未婚妻Rena透露他返家後，凌晨5點因頭部重擊後的劇痛驚醒，形容他現在的腦部狀況「像脆弱的豆腐」，讓她看了心如刀割。

