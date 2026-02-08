陳珮騏怕受傷投保10年毀容險 拒絕公主抱戲碼

陳謙文（前排左起）、林萱瑜、陳珮騏、江國賓、謝承均、邱子芯和劉書宏昨在熱鬧的大稻埕，和近千位粉絲相見歡。

（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕近日八點檔替身演員蘇德揚從高樓墜地的工安意外，讓拍攝現場安全以及演員保險引發討論。謝承均、陳珮騏、江國賓等人昨在大稻埕出席《百味人生》粉絲見面會，被問及此事，陳珮騏提到劇組會幫演員保意外險，演員也會加保，她甚至還有「毀容險」。

她以前曾當模特兒，看前輩為了美腿買保險，認為當演員是靠臉吃飯，若不小心摔傷臉蛋，飯碗恐不保，因此有先見之明，投保10年毀容險，苦笑道：「幸好沒用過那筆錢，謝天謝地 。」

談及最驚險的拍攝經驗，謝承均曾獨自一人在大海中游泳拍戲，現場沒有其他演員，還常拍吊在懸崖的戲碼。他在《意難忘》拍武打戲時現場套招，第一個動作就不慎被踢中眼角，緊急縫了四針，差一點就失明，「後來編劇甚至把這段經歷直接寫進戲裡。」他其實心有餘悸。

而陳珮騏早年拍戲很拼命，現在重視自我保護，有時劇本要求「公主抱」，她不惜被貼上「難相處」、「不敬業」標籤，當場拒絕，因為這姿勢危險性非常高，過去曾發生多起公主抱失手、女演員重摔受傷的案例。

其實她在《百味人生》有場被謝承均公主抱的戲，來回拍了10多次，最後她主動跟導演說「這是最後一顆鏡頭」，因她感受到謝承均已經快要沒力，擔心彼此都受傷。她強調演員並非不配合，而是希望在合理範圍內完成工作。

