《男公館》6王牌「肌肉宣言」拚收視

〔記者蕭方綺／台北報導〕張立昂、陳奕、吳思賢、周予天昨為宣傳新影集《男公館》，合體出席「男公館王牌會」，與300名粉絲近距離互動。活動中主持人拱現場「男公關們」加碼福利，脫衣秀肌讓粉絲一飽眼福，石知田直接立下「肌肉宣言」：「我們現在開始認真練肌肉，等新戲播出，一定回到拍戲時體脂只有10的巔峰狀態！」

在「默契大考驗」環節，吳思賢與陳奕被問到人生最低體脂，兩人毫不猶豫秒答7和8，也就是拍《男公館》時的精壯體態，並忍不住開始懷念拍戲時的黃金時期，後來吳思賢更在粉絲起鬨下，二話不說完成30個伏地挺身，讓粉絲對他們口中的「巔峰再現」更加期待。

此外，他們還和粉絲一起觀看片花，可見擔任男公關的陳奕、吳思賢、周予天的好身材，加上張立昂擺脫過往霸氣總裁形象，成了「媽媽桑」。

除了主要演員陣容外，片中更集結何潤東、李國毅、温昇豪、王彩樺、任容萱等超過32位藝人，誠意滿滿；加上近百位明星接力轉發片花，包括張鈞甯、徐若瑄、宋芸樺等人全都力挺，顯見製作人陳奕的人脈之廣。

