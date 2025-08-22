晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭煌奇霸氣送暖李炳輝 鬥陣唱全台

蕭煌奇（左）力邀李炳輝合唱新歌，承諾一起跑活動賺錢。（記者陳奕全攝）蕭煌奇（左）力邀李炳輝合唱新歌，承諾一起跑活動賺錢。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰、實習記者譚曉曼／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇為了幫著76歲的李炳輝，力邀老友合唱新歌，昨天他倆在新專輯聽歌會合體感動眾人，蕭煌受訪強調，不想僅以捐款的方式協助，而是透過音樂讓李炳輝重回舞台，「我可以寫歌，帶著他到處表演，以後我的活動就讓他唱。」他主動跟廠商表明，「我不用加價，你就把我的預算撥一點，請炳輝大哥一起來！」透露年底前粗估至少可接下10場活動，盼讓李炳輝的生活能更安心。

蕭煌奇在新專輯邀來李炳輝合唱新歌《輝煌旅行社》，承諾未來將帶著前輩一同跑活動賺錢，當年他尚未出道時，就曾與金門王跟李炳輝一起合作，始終很感謝前輩當年的提攜。

蕭煌奇表示：「在炳輝大哥這個年紀，我看不下去他還在街頭演出，報酬不多，現在雅惠姐（李炳輝的太太兼經紀人）也生病了。」希望能以實際行動幫助前輩減輕生活壓力。昨天在搶聽會上，李炳輝驚喜現身，與蕭煌奇一同挑戰夾娃娃機，現場歡笑聲不斷。蕭煌奇也透露李炳輝目前的身體狀況，因為中風後走路比較緩慢，其他則沒有大礙。

蕭煌奇推出台語新專輯《做一個惜情軟心的人》，他也邀來魏如萱合唱了新歌《一半一半》，透露當初寫完這首歌，就想到要邀請魏如萱一起來合唱。

前陣子魏如萱認愛小他21歲的嫩男友Ian，卻因為Ian與前女友若盈藕斷絲連又掀波瀾，當時魏如萱也因為工作，向主持的電台節目告假。

其實當時魏如萱請假就是要去拍攝蕭煌奇的新歌MV，兩人碰到面卻沒有多聊細節，蕭煌奇談到：「我本來想說『妳白癡喔』，但我沒有講出來，每個人有自己的選擇，感情事就自己負責。」坦言遇到這種男生不用太留戀，更打趣向魏如萱喊話：「妳就選我就好了啊。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中