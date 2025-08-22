蕭煌奇霸氣送暖李炳輝 鬥陣唱全台

蕭煌奇（左）力邀李炳輝合唱新歌，承諾一起跑活動賺錢。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰、實習記者譚曉曼／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇為了幫著76歲的李炳輝，力邀老友合唱新歌，昨天他倆在新專輯聽歌會合體感動眾人，蕭煌受訪強調，不想僅以捐款的方式協助，而是透過音樂讓李炳輝重回舞台，「我可以寫歌，帶著他到處表演，以後我的活動就讓他唱。」他主動跟廠商表明，「我不用加價，你就把我的預算撥一點，請炳輝大哥一起來！」透露年底前粗估至少可接下10場活動，盼讓李炳輝的生活能更安心。

蕭煌奇在新專輯邀來李炳輝合唱新歌《輝煌旅行社》，承諾未來將帶著前輩一同跑活動賺錢，當年他尚未出道時，就曾與金門王跟李炳輝一起合作，始終很感謝前輩當年的提攜。

蕭煌奇表示：「在炳輝大哥這個年紀，我看不下去他還在街頭演出，報酬不多，現在雅惠姐（李炳輝的太太兼經紀人）也生病了。」希望能以實際行動幫助前輩減輕生活壓力。昨天在搶聽會上，李炳輝驚喜現身，與蕭煌奇一同挑戰夾娃娃機，現場歡笑聲不斷。蕭煌奇也透露李炳輝目前的身體狀況，因為中風後走路比較緩慢，其他則沒有大礙。

蕭煌奇推出台語新專輯《做一個惜情軟心的人》，他也邀來魏如萱合唱了新歌《一半一半》，透露當初寫完這首歌，就想到要邀請魏如萱一起來合唱。

前陣子魏如萱認愛小他21歲的嫩男友Ian，卻因為Ian與前女友若盈藕斷絲連又掀波瀾，當時魏如萱也因為工作，向主持的電台節目告假。

其實當時魏如萱請假就是要去拍攝蕭煌奇的新歌MV，兩人碰到面卻沒有多聊細節，蕭煌奇談到：「我本來想說『妳白癡喔』，但我沒有講出來，每個人有自己的選擇，感情事就自己負責。」坦言遇到這種男生不用太留戀，更打趣向魏如萱喊話：「妳就選我就好了啊。」

