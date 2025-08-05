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娛樂 最新消息

聯手安孝燮打怪親上陣 李敏鎬破梗找不到替身

安孝燮（左）、李敏鎬在《全知讀者視角》中聯手打怪。（采昌提供）安孝燮（左）、李敏鎬在《全知讀者視角》中聯手打怪。（采昌提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國電影《全知讀者視角》熱度延燒，在台上映12天，全台賣破5500萬，口碑持續擴散；兩大主角安孝燮、李敏鎬雙強聯手，精彩絕倫的對峙場面令觀眾目不轉睛。

片中安孝燮飾演的「金獨子」崇拜「小說主角」李敏鎬，現實中兩人關係也有巧妙呼應；安孝燮表示，和李敏鎬於10年前曾同屬同一經紀公司，這次再度合作堪稱久別重逢，坦言：「從小看敏鎬哥作品長大，內心早已將他視為偶像。」

有趣的是，安孝燮和李敏鎬共同挑戰片中高難度動作戲，包括奔跑、耍劍、墜落、吊鋼絲等都由兩人親自上陣，無懼受傷風險，展現專業與敬業態度。

近日兩人上廣播節目《李恩智的歌謠廣場》宣傳，李敏鎬透露開拍兩個月前開始接受動作訓練，自爆自己不得不親自完成所有動作戲，「包括我在內，像孝燮這樣身材條件（太高）的演員都找不到替身，因此都只能自己來」，因理由太過誠實，笑翻眾人。

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