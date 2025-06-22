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《hito亮點1 金曲歌后前哨戰》戴佩妮蔡健雅爭后平常心 艾怡良獻唱新歌嗨到忘詞

戴佩妮剪了俏麗短髮出席頒獎典禮。（記者王文麟攝）戴佩妮剪了俏麗短髮出席頒獎典禮。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕戴佩妮、蔡健雅都入圍本屆金曲獎的華語歌后，昨晚雙雙現身hito頒獎典禮領獎，沒想到戴佩妮受訪透露，因有要事須趕回馬來西亞，下週六確定無法出席金曲頒獎典禮，受訪說：「我覺得肉身不在，心同在，我先得了『在家女歌手』。」會跟爸爸一起看直播。

戴佩妮剪了一頭俏麗短髮露面，對於金曲獎一切平常心，至於下半年「雙生火焰」巡演是否有機會在高雄巨蛋登場，她回應：「有聽到大家的心聲，有放在心裡面，沒有去過，當然會想呀。」

蔡健雅近來為了工作忙翻，私下都靠練習體操紓壓。（記者王文麟攝）蔡健雅近來為了工作忙翻，私下都靠練習體操紓壓。（記者王文麟攝）

歌后蔡健雅對於金曲獎也顯得老神在在，受訪回應：「該發生的就讓它發生。」近來為了工作時常四處飛，蔡健雅都是靠最愛的體操紓壓，受訪透露有推薦體操給好朋友蔡依林，可惜卻被無情拒絕，無奈笑回：「我們就當朋友，她每次都讓我很有挫敗感。」

艾怡良歷經失聲危機，目前仍在調整狀況。（記者王文麟攝）艾怡良歷經失聲危機，目前仍在調整狀況。（記者王文麟攝）

此外，歌后艾怡良昨登台嗨唱新歌《怎麼演怎麼不像全場》沉醉搖擺，卻不小心嗨到忘詞，事後非常懊悔。

出道13年的艾怡良，10月18日將首度攻上台北小巨蛋，受訪驚爆上半年歷經失聲危機，無奈說：「去年的使用量比較大，有巡演跟專輯，已經在康復中。」

至於在本屆金曲獎成遺珠，艾怡良回應：「我寫歌不是為了得獎，有做了不同嘗試，算是對得起自己。」

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