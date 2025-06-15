孫德榮爆和陳喬恩決裂內幕 7月開刀憂癱瘓做最壞打算

孫德榮出書記錄40年雄圖霸業的演藝生涯回憶。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫德榮籌備2年推出新書《我就是狂：我的人生不需要你按讚》，昨舉辦簽書會，好友于美人到場力挺，昔日子弟兵、「四大天王」陳顯政也到場獻花。他自曝和愛徒陳喬恩撕破臉，決裂原因是當年陳喬恩被抓包在攝影棚喝酒被冷凍，他怒批陳喬恩不知感恩：「她自以為她很棒。」

陳喬恩已超過10年未和孫德榮聯繫。（資料照，記者胡舜翔攝）

談到與陳喬恩的往事，孫德榮說：「我對她用心良苦，她一直認為自己最好，人生有緣一起努力，沒緣各自祝福。」他稱兩人已經超過10年未聯繫，「她從來不聯絡，我覺得她好就好了，我那時候中國的戲幫她接得很順利，她已經變成富婆了，可以啦！」是否會感到切心？他直言：「切心也沒辦法。」

請繼續往下閱讀...

孫德榮7月將動脊椎手術，術前有3個願望，有兩個是享用愛店的美食，另一個則是去度假，倘若手術順利完成，最想做的第一件事，還是享用那間愛店的美食，直喊：「吃很重要！」

不過孫德榮已做了最壞打算，若手術結果讓他全身癱瘓，他也沒有活下去的想法了。他已規劃好身後事，選了油畫遺照、訂製兩套燕尾服壽衣，因過去參加不少告別式，看到家屬急匆忙準備，且照片和衣服都不是往生者喜歡的樣式，「我寧願在自己有意識的狀況下，自己解決完。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法