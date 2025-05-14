伊旺揪查理歐洲巡騎 硬漢大冒險

伊旺麥奎格（左）和查理布爾曼在影集《長路綿綿》繞行歐洲大半圈。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／首爾－倫敦連線專訪〕英國男星伊旺麥奎格與他的多年好友、英國演員查理布爾曼再度騎上機車，為Apple TV+實境紀錄影集《長路綿綿》展開第4次長途旅程。

這趟冒險騎行歐洲大半圈，自蘇格蘭出發，繞行荷蘭、波羅的海、斯堪地那維亞，甚至穿越北極圈，最終抵達英格蘭南部查理的家。他們笑說：「我們可能什麼也沒學到，但我們不想停下來！」

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自2004年首度推出《漫漫長路》以來已邁入20週年，這對摯友騎著愛車陸續在《長路迢迢》和《長路遙遙》中走遍天涯海角，卻始終未真正探索自己的歐洲家鄉。於是《長路綿綿》選擇回到出發點，沿著不走捷徑的遠路前進，駕馭充滿個性的經典老車，面對天氣、地形與突發狀況，卻也因此更貼近當地文化、民情與風景。

兩人的首次旅程用攝影機記錄友情、困境與世界的壯麗，證明一輛適當改裝的摩托車可以帶你去任何地方，伊旺說沒想過這趟充滿「傻氣」的冒險會引發這麼大的迴響。提到這次最難忘的插曲，伊旺說是在德國遇上醉醺醺的軍樂隊，還被邀請參加射擊俱樂部，「他們一邊喝啤酒一邊開槍，還熱情分享週末派對，真的能感受到那段時光對他們的意義。」

除了全新體驗，兩人還重返當年《漫漫長路》走過的地方，回到烏克蘭一座曾拜訪的村莊教堂。伊旺感性回憶：「我們不會講烏克蘭語，但一位老奶奶熱情地向我們講述小鎮的歷史，她的臉上洋溢著喜悅，我永遠不會忘記那一刻。」

雖然經歷無數旅程，查理仍笑說當年「根本不知道自己在幹嘛」，帶了一堆用不到的裝備：「但或許就是因為沒準備好，才讓那段旅程顯得更真實。」《長路綿綿》現已於Apple TV+全球上線，系列前三部作品也於Apple TV+熱播中，帶領觀眾見證兩位摯友如何在公路與回憶中找到自由與歸屬。

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