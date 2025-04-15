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化外之醫大結局 直播見面會一片淚海

夏騰宏（前排左起）、導演廖士涵、阮秋姮，黃大煒（後排左起）、監製湯昇榮、許安植、張鈞甯、蔡亘晏、POLO WL出席《化外之醫》大結局直播同樂會。（公視、中華電信、瀚草文創提供）夏騰宏（前排左起）、導演廖士涵、阮秋姮，黃大煒（後排左起）、監製湯昇榮、許安植、張鈞甯、蔡亘晏、POLO WL出席《化外之醫》大結局直播同樂會。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張鈞甯上週六出席影集《化外之醫》映後直播見面會，飾演外事警察的夏騰宏和越南小吃店老闆娘阮秋姮有不少對手戲，一場教堂的崩潰哭戲令人動容，讓見面會現場掀起洶湧淚海，張鈞甯看完大結局也掉下眼淚，對著一旁的夏騰宏說：「你害的啦！」

「搖滾教父」黃大煒影集處女秀獻給了《化外之醫》，他在劇中是一位經營醫療器材代理進口的企業家，大讚：「這部影集真的剪接得太好了，我都不認得那是我自己，還好我是黃大煒，不是那個壞蛋。」

大結局播出當天正巧是2025大甲媽祖遶境的回鑾日，導演廖士涵分享拍戲時剛好巧遇大甲媽祖遶境，「我臨時突發奇想，才拍下連炳發與楊一展在鑽轎底的珍貴畫面，結果一拍完後劇組所有的人都去鑽轎底。」詹淳皓導演也分享：「結局的安排真的思考很久，有大甲媽祖遶境的這個橋段，才能把故事中所有角色的信念收束在一起。」

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