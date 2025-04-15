江宏恩變身徐志摩 劉曉憶吐槽像說相聲

江宏恩（左）、劉曉憶在《願望》穿上長袍和旗袍大玩角色扮演。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕江宏恩、劉曉憶在三立八點檔《願望》飾演夫妻，近來劇中上演趣味橋段，兩人大玩Cosplay，化身「民初才子佳人」徐志摩、陸小曼，造型曝光立刻引起現場笑聲。

江宏恩表示，近年很少演出這種文質彬彬的角色，當他穿上長袍戴上眼鏡，一舉一動都變得特別斯文。劉曉憶笑說，原本江宏恩設定要扮成徐志摩，但有人怎麼看都像「葉問」，還忍不住在一旁講廣東話、擺起武術架式，她開玩笑吐槽：「我怎麼覺得他比較像說相聲的。」

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劉曉憶換上修身旗袍，展現纖細身段，她坦言過去胖的時候穿過旗袍，但那時的效果普通，二度切胃瘦下來後反而沒機會穿，「這次穿上後，我感覺連胸部都不見了。」她還請造型師特別幫她設計復古妹妹頭髮型，想打造陸小曼的婉約風，但她也自嘲，平常在劇中與江宏恩是一對豪邁又直率的情侶，現在一穿上長袍和旗袍，感覺就像「狗狗穿鞋子」一樣強裝斯文，笑喊：「整個好假掰喔！」

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