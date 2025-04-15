救火不熙娣被爆收視不佳製作費吃緊-Sandy無奈澄清 不受傳聞影響

吳姍儒（右）昨與瑞瑪席丹出席活動，否認救火小S節目收視不佳、製作費緊縮傳聞。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Sandy」吳姍儒昨爆出幫小S代班主持節目成績不佳，收視率、品牌投入廣告量等都受到影響，連帶製作費也跟著縮水。她昨與瑞瑪席丹出席保養品活動，面對相關傳聞一派輕鬆否認，澄清根本沒有這回事。

小S因痛失親姊大S向《小姐不熙娣》告假半年，由吳姍儒代班救火，昨傳出收視率不如以往外，部分只看重小S的品牌也暫停投廣，導致廣告量減少，製作費因而吃緊，節目從每週錄5集縮減為4集，傳出經費吃緊。

請繼續往下閱讀...

對此，吳姍儒無奈笑說：「我不知道要怎麼澄清，上週已經有新聞，這週又有，可能第三次就習慣了吧。」並強調廠商依然支持：「他們都還會送我東西呢！」也說心情不受傳聞影響，還開心分享孩子日前乖乖吃完一整碗飯。身旁的瑞瑪席丹則表示與吳姍儒認識超過10年，但對於好友近日的傳聞並不清楚，所以沒有多做評論。

吳姍儒因販售公關品氣泡水機疑似影響代言，品牌後來改由詹懷雲接任，對此她一度語塞，僅尷尬笑說下次再聊。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法