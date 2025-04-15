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大霈沒信心接一字千金 力薦視網膜 謝哲青備受網友看好

大霈沒信心接一字千金 力薦視網膜 謝哲青備受網友看好大霈手頭節目多，自嘲中文程度有待加強恐難主持《一字千金》。
（自然環資基金會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾國城近日因失言風波，從主持十年的公視招牌節目《一字千金》黯然下車，盛傳謝哲青、大霈與吳姍儒成為節目接棒人選，繼吳姍儒親上火線闢謠後，大霈昨出席公益活動自謙能力不及，力薦好友視網膜。

大霈沒信心接一字千金 力薦視網膜 謝哲青備受網友看好謝哲青博學形象為人熟知，目前沒有收到節目邀約。
（資料照，記者胡舜翔攝）

公視和曾國城合意結束合作關係，強調節目看重「社會公義、兒少保護」，決定調整預定於7月上檔新一季《一字千金》的主持陣容，人選至今尚未明朗，網路討論各擁人選，主持經驗豐富的吳姍儒、大霈與學識淵博的謝哲青呼聲高，其中吳姍儒被指「搶工作」積極爭取主持棒，她出席活動強調手頭兩節目已開錄，「我也很愛《一字千金》，但從沒搶過任何工作，這輩子也沒為自己爭取過。」

視網膜被好友推薦能擔下《一字千金》主持棒。（資料照，記者陳奕全攝）視網膜被好友推薦能擔下《一字千金》主持棒。（資料照，記者陳奕全攝）

大霈昨笑撇收到節目邀約，目前投入舞台劇《三個傻瓜》、公視《換個爸媽過一天2》及Taiwan Plus的英文節目，早已應接不暇。她還自嘲中文程度有待加強，爸爸曾買成語辭典給她惡補，除非有強力搭擋相陪，否則沒有信心勝任主持棒，力薦好友視網膜及葉欣眉是更適合的人選。

去年憑藉閱讀節目《青春愛讀書》勇奪金鐘獎生活風格節目主持人獎的謝哲青，也是網友心中不二人選，剛從日本返台的他，昨透過經紀人老婆李艾霖向本報表示目前沒有收到節目邀約，《一字千金》接棒人選眾說紛紜，也足見節目在觀眾心中的份量。

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