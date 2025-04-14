晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭楠鐘連莊賴慧如伴郎 伴娘杜忻恬打趣別再一次

鄭楠鐘（左起）、廖伯揚、黃楓洋、許志豪、李子森、郭忠祐、黃健峰擔任伴郎。（記者潘少棠攝）鄭楠鐘（左起）、廖伯揚、黃楓洋、許志豪、李子森、郭忠祐、黃健峰擔任伴郎。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／新北報導〕賴慧如婚宴現場賓客雲集，伴郎、伴娘多達12人，圈內好友包括郭忠祐、鄭楠鐘、許志豪、李子森，伴娘有黃露瑤、姚蜜、曹雅雯、杜忻恬、謝金晶。黃露瑤無懼魔咒，第4次當伴娘，她和曹雅雯、姚蜜都是賴慧如指定要抽捧花的親友，最後捧花由曹雅雯抽到。

曹雅雯（左起）、謝金晶、杜忻恬、黃露瑤、姚蜜擔任伴娘。（記者潘少棠攝）曹雅雯（左起）、謝金晶、杜忻恬、黃露瑤、姚蜜擔任伴娘。（記者潘少棠攝）

鄭楠鐘是第二次擔任賴慧如婚禮伴郎，笑說一開始覺得不可能再次被找當伴郎，結果被拉進群組，他第一句就和賴慧如說：「謝謝妳第二次找我。」認為是好朋友才可以這樣開玩笑。

郭忠祐跟賴慧如認識超過10年，他很久沒當伴郎了，自招收到喜帖時，還跟賴慧如說：「我參加過了。」杜忻恬第二次參加賴慧如的婚禮，這是她第一次當伴娘，打趣和新郎、新娘說：「加油，不要再讓我們參加一次了！」姚蜜則說：「不管妳是穿國標服還是禮服，都是最幸福的那一個賴慧如。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中