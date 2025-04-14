鄭楠鐘連莊賴慧如伴郎 伴娘杜忻恬打趣別再一次

鄭楠鐘（左起）、廖伯揚、黃楓洋、許志豪、李子森、郭忠祐、黃健峰擔任伴郎。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／新北報導〕賴慧如婚宴現場賓客雲集，伴郎、伴娘多達12人，圈內好友包括郭忠祐、鄭楠鐘、許志豪、李子森，伴娘有黃露瑤、姚蜜、曹雅雯、杜忻恬、謝金晶。黃露瑤無懼魔咒，第4次當伴娘，她和曹雅雯、姚蜜都是賴慧如指定要抽捧花的親友，最後捧花由曹雅雯抽到。

曹雅雯（左起）、謝金晶、杜忻恬、黃露瑤、姚蜜擔任伴娘。（記者潘少棠攝）

鄭楠鐘是第二次擔任賴慧如婚禮伴郎，笑說一開始覺得不可能再次被找當伴郎，結果被拉進群組，他第一句就和賴慧如說：「謝謝妳第二次找我。」認為是好朋友才可以這樣開玩笑。

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郭忠祐跟賴慧如認識超過10年，他很久沒當伴郎了，自招收到喜帖時，還跟賴慧如說：「我參加過了。」杜忻恬第二次參加賴慧如的婚禮，這是她第一次當伴娘，打趣和新郎、新娘說：「加油，不要再讓我們參加一次了！」姚蜜則說：「不管妳是穿國標服還是禮服，都是最幸福的那一個賴慧如。」

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