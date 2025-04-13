（新片搶鮮看）科技宅男復仇反擊戰 奧斯卡影帝鬥智鬥狠變殺神

雷米馬利克在《復仇反擊戰》除了化身科技高手，也上演不少動作戲。（二十世紀影業提供）

記者許世穎／專題報導

奧斯卡影帝雷米馬利克在諜報動作新片《復仇反擊戰》從科技宅男化身復仇殺神，不報血海深仇絕不罷休，過程宛如《即刻救援》加上《神鬼認證》般刺激。主要演員還包括《駭客任務》系列勞倫斯費許朋、艾美獎戲后瑞秋布羅斯納安、《貝爾法斯特》凱特瑞納巴爾夫，以及「制裁者」強柏恩瑟等堅強陣容。

雷米馬利克（左）和瑞秋布羅斯納安在《復仇反擊戰》飾演夫妻，他不惜代價要為她復仇。（二十世紀影業提供）

★勞倫斯特訓 雷米復仇危險長征

雷米在片中飾演天資聰穎卻極為內向的中情局解碼員，當瑞秋飾演的妻子於倫敦的恐怖攻擊中喪命後，他陷入極度悲憤，在長官拒絕對此採取行動後，他決定親自出馬，在勞倫斯的訓練之下，踏上一段橫跨全球的危險長征，只為找出罪魁禍首的下落、一報血海深仇。

請繼續往下閱讀...

片中雷米平凡、沒有任何實地訓練背景，卻被迫進入一個充滿間諜行動、國際犯罪與道德抉擇的世界，為了報仇，他踏上一條充滿危機與自我救贖的道路。而這場復仇之旅也逐漸演變成對哀傷的反思、對制度信任的崩解，他最終還是得面對「復仇未必能帶來真正的釋懷」的事實。

勞倫斯費許朋（右）首度和雷米馬利克合作《復仇反擊戰》，戲裡戲外皆如師徒。（二十世紀影業提供）

這並非雷米首度飾演科技高手，早在他主演的熱門影集代表作《駭客軍團》中，他便以高科技鬼才的形象深植人心。新片不但再現他的招牌形象，更讓他首度展現動作身手，他表示：「這個角色是《駭客軍團》主角的進化版，他透過痛失愛妻，來發掘妻子當初看上他的過人特質，卻也觸發了他十分震撼又具爆發力的極端手段。」

★不被看好的英雄 角色轉變真實動人

該片橫跨英國、法國和土耳其等國大場面實景拍攝，身兼監製的雷米說：「本片是部劇情精緻、精明的新作，而且從一個被人低估的角色視角來拍。它有動作片該有的規模及場面，一切卻來自一個不被看好的英雄，策劃一場驚心動魄的復仇機會。」戲裡戲外都和雷米亦師亦友的勞倫斯則形容：「這部片對現今智慧世界有非常有趣且新穎的觀點。」

以熱門影集《黑鏡》受到矚目的導演詹姆斯哈維斯表示，觀眾看過太多角色突然變成動作高手，「像傑森包恩或是角色突然擁有超強能力，似乎有點不太真實，但《復仇反擊戰》不一樣，雷米同時呈現出脆弱與堅強，讓角色的轉變顯得更真實動人。他強調電影不僅精彩絕倫，更能帶領觀眾進入符合真實規模和氣氛的地方，「唯有大銀幕觀賞才能更身歷其境！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法