晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（新片搶鮮看）科技宅男復仇反擊戰 奧斯卡影帝鬥智鬥狠變殺神

雷米馬利克在《復仇反擊戰》除了化身科技高手，也上演不少動作戲。（二十世紀影業提供）雷米馬利克在《復仇反擊戰》除了化身科技高手，也上演不少動作戲。（二十世紀影業提供）

記者許世穎／專題報導

奧斯卡影帝雷米馬利克在諜報動作新片《復仇反擊戰》從科技宅男化身復仇殺神，不報血海深仇絕不罷休，過程宛如《即刻救援》加上《神鬼認證》般刺激。主要演員還包括《駭客任務》系列勞倫斯費許朋、艾美獎戲后瑞秋布羅斯納安、《貝爾法斯特》凱特瑞納巴爾夫，以及「制裁者」強柏恩瑟等堅強陣容。

雷米馬利克（左）和瑞秋布羅斯納安在《復仇反擊戰》飾演夫妻，他不惜代價要為她復仇。（二十世紀影業提供）雷米馬利克（左）和瑞秋布羅斯納安在《復仇反擊戰》飾演夫妻，他不惜代價要為她復仇。（二十世紀影業提供）

★勞倫斯特訓 雷米復仇危險長征

雷米在片中飾演天資聰穎卻極為內向的中情局解碼員，當瑞秋飾演的妻子於倫敦的恐怖攻擊中喪命後，他陷入極度悲憤，在長官拒絕對此採取行動後，他決定親自出馬，在勞倫斯的訓練之下，踏上一段橫跨全球的危險長征，只為找出罪魁禍首的下落、一報血海深仇。

片中雷米平凡、沒有任何實地訓練背景，卻被迫進入一個充滿間諜行動、國際犯罪與道德抉擇的世界，為了報仇，他踏上一條充滿危機與自我救贖的道路。而這場復仇之旅也逐漸演變成對哀傷的反思、對制度信任的崩解，他最終還是得面對「復仇未必能帶來真正的釋懷」的事實。

勞倫斯費許朋（右）首度和雷米馬利克合作《復仇反擊戰》，戲裡戲外皆如師徒。（二十世紀影業提供）勞倫斯費許朋（右）首度和雷米馬利克合作《復仇反擊戰》，戲裡戲外皆如師徒。（二十世紀影業提供）

這並非雷米首度飾演科技高手，早在他主演的熱門影集代表作《駭客軍團》中，他便以高科技鬼才的形象深植人心。新片不但再現他的招牌形象，更讓他首度展現動作身手，他表示：「這個角色是《駭客軍團》主角的進化版，他透過痛失愛妻，來發掘妻子當初看上他的過人特質，卻也觸發了他十分震撼又具爆發力的極端手段。」

★不被看好的英雄 角色轉變真實動人

該片橫跨英國、法國和土耳其等國大場面實景拍攝，身兼監製的雷米說：「本片是部劇情精緻、精明的新作，而且從一個被人低估的角色視角來拍。它有動作片該有的規模及場面，一切卻來自一個不被看好的英雄，策劃一場驚心動魄的復仇機會。」戲裡戲外都和雷米亦師亦友的勞倫斯則形容：「這部片對現今智慧世界有非常有趣且新穎的觀點。」

以熱門影集《黑鏡》受到矚目的導演詹姆斯哈維斯表示，觀眾看過太多角色突然變成動作高手，「像傑森包恩或是角色突然擁有超強能力，似乎有點不太真實，但《復仇反擊戰》不一樣，雷米同時呈現出脆弱與堅強，讓角色的轉變顯得更真實動人。他強調電影不僅精彩絕倫，更能帶領觀眾進入符合真實規模和氣氛的地方，「唯有大銀幕觀賞才能更身歷其境！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中