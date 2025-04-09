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娛樂 最新消息

81歲影帝勞勃狄尼洛 獲頒坎城「榮譽金棕櫚」

81歲影帝勞勃狄尼洛將於第78屆坎城影展獲頒「榮譽金棕櫚」。（法新社）81歲影帝勞勃狄尼洛將於第78屆坎城影展獲頒「榮譽金棕櫚」。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展於昨宣布，將頒發象徵終身成就殊榮的「榮譽金棕櫚」給81歲資深影帝勞勃狄尼洛，表彰其演藝生涯的卓越貢獻。勞勃在聲明中感性表示：「我對坎城影展有非常深厚的感情，尤其在這個世界充滿分裂的時刻，坎城讓我們重新聚在一起──電影創作者、影迷與朋友們，這就像回家一樣。」

勞勃和坎城影展頗有淵源，1976年由他主演、金獎大導馬丁史柯西斯執導的《計程車司機》獲得坎城影展最佳電影金棕櫚獎，1984年他主演的《教會》再度拿下金棕櫚，而他也曾出任2011年第64屆坎城影展主競賽評審團主席。

演技收放自如的勞勃，從影一甲子，斬獲獎項無數，即使面對不同類型的電影，總能展現他對角色的獨道掌控力。1975年他在《教父II》飾演年輕的維托柯里昂而獲得奧斯卡最佳男配角，1981年再以《蠻牛》拿下奧斯卡影帝，近年則持續以《高年級實習生》、《愛爾蘭人》、《花月殺手》等片擄獲不同世代影迷的心。

本屆坎城影展將於5月13日開幕，勞勃除了將於開幕典禮上獲頒榮譽金棕櫚，隔天也將於德布西劇院舉行大師講座，與影展觀眾面對面交流，讓全球影迷見證這位傳奇巨星的榮耀時刻。

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