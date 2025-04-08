（人物專訪）NELL盼與五月天結音緣 喜歡台粉嗨看表演羞對偶像

李政勳（左起）、金鐘萬、李在京第3度訪台，特別喜歡台灣粉絲面對他們時的害羞態度，希望繼續保持。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

韓國搖滾獨立樂團始祖「NELL」日前剛結束在台灣的演唱會，他們昨接受專訪，希望有機會能與五月天、宇宙人等樂團合作，更提及台灣粉絲觀賞表演時很嗨，但與偶像面對面時又特別害羞，NELL希望台粉不要改變，繼續維持這樣可愛的模樣。

NELL第3度訪台，提到美食眼睛都為之一亮，吉他手李在京大啖熱炒、糖醋肉，金鐘萬每次來都要吃牛肉麵、炒飯，更自爆家中收藏8、9瓶的噶瑪蘭威士忌。貝斯手李政勛想買金門高粱當伴手禮，李在京則是指名鳳梨酥，卻意外得知有些鳳梨酥裡面是冬瓜餡，瞪大眼睛化身好奇寶寶詢問：「那為什麼要叫鳳梨酥啊？」笑翻眾人。

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出道25年，NELL感情依舊，不過已很久沒有一起去KTV，3人都喜歡唱老歌，對於現在的Kpop則直呼太難了。被問到會給隊友唱功幾分，金鐘萬給李政勛85分、李在京15分，加起來剛好100分。

金鐘萬解釋，李政勛喝醉唱歌會很認真，若自己缺席會選他代打，李在京則是喝醉時會亂吼亂叫，清醒時唱歌也只值5分，因為不好笑了。李在京被隊友吐槽毫不在意，反而立刻舉手、自告奮勇想當主唱，笑說：「能擠進100分就好了！」

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