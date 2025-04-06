林芯儀IFBB健美比賽奪冠 挺過8個月魔鬼訓練

林芯儀的魔鬼身材令人驚豔。（健身工廠、ifbbproleague Taiwan提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕林芯儀近日在IFBB健美比賽勇奪女子健身模特兒「全場總冠軍」，超魔鬼的好身材驚艷眾人，她以本名林珀如報名參賽，領獎時被認出，被拱現場清唱代表作《等一個人》。

IFBB所舉辦的健美比賽是目前全球最具規模的賽事，林芯儀奪下的《Women’s Fit Model》女子健身模特兒的全場總冠軍，也是台灣目前第一位勇奪此項殊榮。

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對於獲獎，林芯儀表示：「因為愛上這個競技項目，希望可以藉由自身的努力推廣運動，透過健身可以健出人生的態度！」林芯儀花了8個月備賽，嚴格進行飲控，並進行有氧、重訓，請來了教練全方位規劃。

最終林芯儀的體脂從23%降到13%，創下體脂最低紀錄，她透露在賽前一個月，必須減少碳水化合物的攝取，讓她容易易怒，注意力不集中，曾經失手把啞鈴、槓片誤甩，導致臉、大腿及手臂等多處瘀青，直呼訓練過程真的很考驗意志力。

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