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娛樂 最新消息

FEniX推新歌獻粉絲 特訓備戰演唱會

FEniX出道2年，將舉辦大型個唱。（華納音樂提供）FEniX出道2年，將舉辦大型個唱。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道2年的FEniX將舉辦首場大型演唱會，搶先釋出新歌《你成為了我最難忘的人》送給粉絲，團員感性告白：「這是給『救火隊』（粉絲名）的情書」。

這首抒情歌《你成為了我最難忘的人》是主唱MAX的創作，歌曲提到他們是從谷底躍起的團隊，全靠「救火隊」的支持，才有現在的展翅高飛。

峻廷表示，雖然歌曲只有短短3分鐘，裡面都是他們與歌迷的共同回憶，承隆也說道：「我們把真心話都放進這首歌了」。

為了演唱會，FEniX進入了緊鑼密鼓的特訓，家齊透露，身邊許多朋友都有來詢問，「他們希望能看到我們的演出，心頭暖暖的」。

浦洋的家裡開設麵店，透露當天會安排店休，家人全要來演唱會力挺，他說道：「以前店裡忙，我各個時期的畢業典禮大型活動可能都不太能參與，現在的他們也想參與屬於我們的重要時刻。」「FEniX 2025 MBB Live Concert」5月17日在台北國際會議中心登場，門票4月7日在寬宏售票開賣。

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