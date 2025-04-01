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娛樂 最新消息

陳零九地社開打以一擋十 郭書瑤賣力武訓

郭書瑤（左）在《師大公園地下社會》化身「最悍女打仔」，與陳零九（右）有精彩對手戲。（阿榮影業提供）郭書瑤（左）在《師大公園地下社會》化身「最悍女打仔」，與陳零九（右）有精彩對手戲。（阿榮影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤、李玉璽、陳零九、吳思賢主演影集《師大公園地下社會》昨釋出前導預告。郭書瑤劇中化身「最悍女打仔」，為此特別學習武術鏡頭，她耍狠放話：「我的角色是最會打的，應該是要讓別人受傷吧？」原來她一直都對武術演出有著高度興趣，為了角色做足了功課，拍攝前拚命三郎式的武術訓練，自我要求的程度令劇組敬佩不已。

曝光的預告中，陳零九以沉重獨白「我覺得公園要出事了！」拉開序曲，接著上演一連串的街頭衝突，他的角色為隱藏在公園賣冰的拳擊高手，為此練出一身肌肉，以一擋十的畫面讓人看了血脈賁張。吳思賢為戲染了一頭金髮，穿梭在每個角色之間耍壞，他首度挑戰演反派，打趣說：「我在戲裡很乖也很少打架，我都是拿槍解決。」

總製作人林添貴期待《師大公園地下社會》能像經典日劇《池袋西口公園》一樣火紅，讓「地社3帥」李玉璽、陳零九、吳思賢風靡全亞洲。

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