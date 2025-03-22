蘇慧倫沒在怕 一口氣飆唱35字歌詞

蘇慧倫推出新專輯，6月將舉辦全新巡演。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇慧倫力邀好友張震嶽合作新歌《我到底是怕你什麼》，她表示：「跟他邀歌的時候要求很簡單，就是希望旋律性要強，阿嶽說有一首這樣的歌，只是怕對我來說太重。」當時聽完demo之後，蘇慧倫立刻笑回：「那個重量放在我身上，我撐得住，我有重訓！」

蘇慧倫聽到新歌demo就很喜歡，其中最大的挑戰，就是要一口氣唱完35個字的歌詞，錄音前大家都很疑惑，她到底能不能不換氣就順利唱完。只見蘇慧倫老神在在，一氣呵成輕鬆完成錄製，讓工作人員佩服不已，她也說：「很期待大家去KTV的時候挑戰一下。」

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《我到底是怕你什麼》是一首名為愛、實為情勒的歌曲，蘇慧倫表示，在日常生活中不管是工作，朋友、家人、情人都有可能會遇到情勒的時候，有時可能是對方想向你求助，卻用錯方法。

蘇慧倫暌違5年推出新專輯《輕重Aftersun》，6月22日將在台北Legacy TERA舉辦「就說給我聽」巡迴演唱會。

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