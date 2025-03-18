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《美麗蘿賽塔永別》 坎城影后愛蜜麗德奎恩癌逝 享年43歲

愛蜜麗德奎恩不敵癌症復發，於前天離世，享年43歲。（翻攝自IG）愛蜜麗德奎恩不敵癌症復發，於前天離世，享年43歲。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕比利時女星愛蜜麗德奎恩曾於17歲奪下坎城影后受矚目，卻在前年罹患罕見的腎上腺癌，外媒昨報導，她於前天不敵病魔逝世，享年43歲家屬出面證實噩耗，讓影迷非常不捨。

愛蜜麗德奎恩（中）在1999年以導演達頓兄弟執導的《美麗蘿賽塔》拿下坎城影后，電影也榮獲金棕櫚大獎。（法新社）愛蜜麗德奎恩（中）在1999年以導演達頓兄弟執導的《美麗蘿賽塔》拿下坎城影后，電影也榮獲金棕櫚大獎。（法新社）

愛蜜麗1999年在電影《美麗蘿賽塔》飾演與貧窮對抗的打工少女，精彩演出在坎城封后，成為受矚目新星。她近年持續演出《分手之後的生活》、《親密》等電影，活躍於歐洲影壇，去年更重返坎城影展，和導演達頓兄弟慶祝《美麗蘿賽塔》奪獎25週年。

2023年10月，愛蜜麗公開罹患腎上腺癌，當時樂觀表示會正向看待一切，直到上月還接連曬出自拍照，寫道「多麼艱難的戰鬥，但我們別無選擇」，並公開和另一半的甜蜜合照，向老公甜喊「每天都有你陪在我身邊，此生何等幸運」，最終仍不敵癌症復發離世。

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