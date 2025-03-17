韓星攻上大巨蛋第一人 泰妍美聲嗨翻3.5萬人

泰妍開場氣場全開，美聲震撼3.5萬名觀眾。（讀者提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團「少女時代」隊長泰妍（前譯：太妍）昨站上大巨蛋開唱，是韓星在大巨蛋開專場的第一人！只見她頭戴月桂葉皇冠，彷彿女神降臨，以《Fabulous》美聲揭幕，引來約3.5萬名歌迷熱情尖叫。

泰妍是韓星在大巨蛋開專場的第一人。（讀者提供）

開場泰妍帶來《I》、《Letter To Myself》等歌曲，用中文說「大家好，好久不見」，嘴甜稱「謝謝大家把這裡坐滿了，這裡太漂亮了。」接著又說「等我等很久了嗎？」粉絲紛紛以韓文「是」回應，氣氛熱烈。

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泰妍帶著專場與歌迷見面，歌單新舊都有，包括首張正規專輯《My Voice》收錄的《Make Me Love You》，到去年的《Letter To Myself》等，共25首歌滿足歌迷。

演唱會到中段時，泰妍表示能來到大巨蛋演出覺得好神奇，也很榮幸，粉絲當下排出應援字幕，讓她搞笑念出「我們在這裡守護你的」，接著又虧歌迷：「應援在這個時間點出現，對嗎？」隨後比出大拇指說「台灣最棒」，再度炒熱氣氛。

為了更貼近粉絲，她在演唱會尾聲搭上繞場車，熱情向二、三樓歌迷熱情打招呼，暖聲唱著《Feel So Fine》回到主舞台，為精采的夜晚畫下句點。

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