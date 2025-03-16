林正盛為紀錄片上映募資 朱頭皮擔任配樂現身助陣

監製林正盛（左起）、導演楊正欣、製片游惠貞、配樂朱頭皮昨一同為紀錄片《民主，練習中》募資造勢。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《民主，練習中》描述「318太陽花運動」之後，3位懷抱理想的年輕人返鄉參政的故事，目前正進行上映募資。監製林正盛昨和新銳導演楊正欣在太陽花運動11週年前夕，邀請片中「阿賢」廖郁賢、「西瓜」郭稟翰和「小花」傅銘偉3位當年返鄉參政的主角出席募資特映會造勢。

片中揭開台灣民主選舉長期遭受地方暗黑勢力把持的秘辛，監製林正盛表示，民主政治必須關切地方政治，「《民主，練習中》就是一面照妖鏡，能讓觀眾了解地方政治如何成為『政治怪獸』的產地。」

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擔任紀錄片配樂的資深音樂人朱頭皮昨也趕來助陣，他期許能有更多關心地方政治的影片，讓台灣年輕人認識自己家鄉的故事。他透露有天晚上夢到坂本龍一哼了一段旋律給他聽，醒來後靈感大發，很快就完成本片配樂，感覺一切如有神助，認為「舉頭三尺有民主，我們都在練習中」！

《民主，練習中》目前正在嘖嘖募資平台上進行群眾募資，期望能在1個月內募得100萬元資金缺口，讓電影順利在6月27日上映。

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