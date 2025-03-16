晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林正盛為紀錄片上映募資 朱頭皮擔任配樂現身助陣

監製林正盛（左起）、導演楊正欣、製片游惠貞、配樂朱頭皮昨一同為紀錄片《民主，練習中》募資造勢。（記者胡舜翔攝）監製林正盛（左起）、導演楊正欣、製片游惠貞、配樂朱頭皮昨一同為紀錄片《民主，練習中》募資造勢。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《民主，練習中》描述「318太陽花運動」之後，3位懷抱理想的年輕人返鄉參政的故事，目前正進行上映募資。監製林正盛昨和新銳導演楊正欣在太陽花運動11週年前夕，邀請片中「阿賢」廖郁賢、「西瓜」郭稟翰和「小花」傅銘偉3位當年返鄉參政的主角出席募資特映會造勢。

片中揭開台灣民主選舉長期遭受地方暗黑勢力把持的秘辛，監製林正盛表示，民主政治必須關切地方政治，「《民主，練習中》就是一面照妖鏡，能讓觀眾了解地方政治如何成為『政治怪獸』的產地。」

擔任紀錄片配樂的資深音樂人朱頭皮昨也趕來助陣，他期許能有更多關心地方政治的影片，讓台灣年輕人認識自己家鄉的故事。他透露有天晚上夢到坂本龍一哼了一段旋律給他聽，醒來後靈感大發，很快就完成本片配樂，感覺一切如有神助，認為「舉頭三尺有民主，我們都在練習中」！

《民主，練習中》目前正在嘖嘖募資平台上進行群眾募資，期望能在1個月內募得100萬元資金缺口，讓電影順利在6月27日上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中