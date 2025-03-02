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娛樂 最新消息

麋先生返鄉開唱 嘉賓全鍍金

阿信（左）驚喜當嘉賓，和麋先生主唱聖皓合唱新歌。（相信音樂提供）阿信（左）驚喜當嘉賓，和麋先生主唱聖皓合唱新歌。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕麋先生昨晚回到家鄉在高雄巨蛋舉辦「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會，嘉賓陣容堅強，而且全得過金曲獎，除了與告五人、宇宙人重現11人同台畫面，安可時更驚喜邀來五月天主唱阿信一起狂飆《軋車》，聖皓並與阿信合唱全新合作曲《偶像》。

充滿馬戲團氛圍的演唱會以《野生遊樂園》熱鬧開場，麋先生帶來《壞蛋》、《廢廢》、《都是浪漫害的》等歌曲，唱到《天生寂寞》聖皓對歌迷高喊：「全場跳起來！」

麋先生回到家鄉登上高雄巨蛋開唱，團員都充滿感觸。（相信音樂提供）麋先生回到家鄉登上高雄巨蛋開唱，團員都充滿感觸。（相信音樂提供）

聖皓談到：「在這從小長大的城市，不知道經過幾次的場館，久等了，麋先生回來了，回到高雄回到家，希望大家可以輕鬆自在地唱，盡情地哭，盡情地笑，盡情地跳。」唱到《一成不變》聖皓還哽咽，一度唱不下去，忍淚後先說「我沒事」讓歌迷放心，不料下首歌《長成什麼樣子算愛情》彈鋼琴卻連續彈錯，他開玩笑說：「還是這首歌跳掉好了。」

蕭秉治昨也帶女友到高雄看麋先生演唱會，聖皓眼尖說：「我看到很熟悉的朋友。」當場即興唱蕭秉治的歌曲《我還是愛著你》。

宇宙人（左起）、麋先生、告五人3團再次合體演出。（相信音樂提供）宇宙人（左起）、麋先生、告五人3團再次合體演出。（相信音樂提供）

麋先生昨晚再次請到台北小巨蛋曾出現的嘉賓，宇宙人興奮直呼：「想不到吧！我們又來了。」告五人則笑說：「我們是麋先生的常駐嘉賓吧！」3團在高雄巨蛋齊聚合唱《麋途》、《Hello》，由於麋先生以諾昨宣布老婆懷孕，因此3團在台上多次聊小孩話題。

安可時，阿信在《軋車》這首歌驚喜現身，全場歡呼尖叫，其實五月天和麋先生認識多年但一直沒有機會合作，阿信笑說彼此是「最熟悉的陌生人」，阿信和聖皓也首次公開演唱全新合作單曲《偶像》。

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