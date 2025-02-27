80歲凌峰「2度中風」首現身 拄助行器高歌

凌峰去年二度中風後返台積極治療，昨演唱經典歌曲詮釋生命韌性。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕80歲的凌峰曾以節目《八千里路雲和月》拿下金鐘獎，不過他近年因心臟、腦出血等問題頻進出醫院，去年還二度中風，好在後來病情慢慢好轉。他昨出席台灣優質生命協會「2025愛傳承關懷演唱會」時氣色不錯也很健談，還在舞台上高歌，演唱《出外人》、《船歌》等經典歌曲給台下長者聽，中氣十足且活力滿滿。

王夢麟（左）和凌峰互相吐槽說是彼此的偶像。（記者侯家瑜攝）

去年移居日本驚傳腦出血病危 謝愛妻小竇悉心照顧

凌峰去年從泰國移居到日本，怎料短短4個月就突然腦出血還陷入昏迷，紀寶如透露當時凌峰在日本昏迷10天，一度接到病危通知，好在後來順利度過危險期，推測他是因移居到日本後不適應天氣才會病發。

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在鬼門關前走過一遭後，凌峰決定返台復健並戒掉長達好幾十年的菸癮，目前仍需拄著助行器，而他這段期間原本正在復健，手上還留著靜脈留置針，不過為了此次演出，他提前在醫院拔針，還不忘感謝愛妻不離不棄的照顧。據悉凌峰第三任妻子「小竇」小他31歲，昨也在台下默默替他捕捉各種帥照。

剛結束演唱會的王夢麟說話有點沙啞，他透露前陣子在台上表演時大量使用到聲帶，加上過去喉嚨曾動過刀，所以現在發聲有些吃力。王夢麟在離開會場前撞見凌峰，2人互相吐槽說是彼此的偶像，凌峰還開玩笑表示自己是對方「嘔吐的對象」，2人不僅在台上寶刀未老，台下也有說有笑，相當有活力。

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