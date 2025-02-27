籃籃應援最後一舞淚崩 賈永婕101點光明燈助攻台灣隊

籃籃最後一次以啦啦隊身分應援，見證贏球留下感動淚水。（翻攝自籃籃IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣隊前天在「WBCQ」世界棒球經典賽資格賽中以6比3戰勝西班牙，成功拿下經典賽門票，全國球迷為此興奮歡呼，台北101董事長賈永婕不僅赴現場觀賽，更在台北101大樓外點燈助攻，網友直呼「光明燈」應援真的有神效；而當天同樣在現場的啦啦隊女神籃籃被粉絲發現爆哭畫面，她事後在社群發文提到，這是她最後一場以啦啦隊身分應援的賽事、感謝台灣晉級成為她職涯最棒禮物。

賈永婕在101大樓點燈為台灣隊應援。

（翻攝自臉書）

樂天球團之前曾宣布，籃籃在新球季開始後將以全新身分亮相，而WBCQ則是籃籃做為啦啦隊女孩的最後一舞，在贏球當下她邊哭邊應援，提到自己既感動又不捨，覺得能夠加入應援團非常幸福，「我愛棒球，更愛一起認真應援的你們！」

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而全台球迷為了贏球賽各顯神通，像是支持哪支球隊、哪隊就輸球的YouTuber「台南Josh」，賽前曬出披著西班牙國旗的應援圖，台灣隊拿下勝利後，球迷紛紛感謝他的「作法」，此外還有12強賽的幸運物「666骰子」坐鎮，也是幫助球隊拿下勝利的「玄學」之一。

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