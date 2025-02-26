倪暄轉戰台鋼應援團長生變 沐妍改當MC

倪暄宣布要擔任台鋼應援團長不到一個月就生變。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕倪暄、沐妍今年2月初才宣布要接下台鋼應援團長，沒想到不到一個月雙雙卸下職務，倪暄提到和台鋼的合作與自己後續計畫不同，決定暫緩雙方合作；沐妍則說去年公布接任消息後，造成球迷反彈，她被罵聲嚇到、對球團感到自責，討論後決定轉換職位改當台鋼MC。

沐妍轉換職位擔任MC。（翻攝自臉書）

在台鋼宣布倪暄、沐妍將接任團長職位時球迷就評價兩極，倪暄昨宣布要暫緩合作，但相信未來還會有其它不同合作機會，也說會很快用不同形式和大家見面、感謝粉絲支持。

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沐妍過去在樂天擔任MC屢因失言遭球迷炎上，沐妍說看到很多留言認為她是個很容易失言講錯話的主持人，覺得她不會看場合、更不肯認錯，「不到一週將近2-3000則的留言讓我覺得對球團感到非常抱歉，非常自責。」

沐妍為之前拱阿嬤剛離世的球員陳晨威跳MVP之舞一事向對方道歉，「過去的事件代表著我的不成熟以及不懂事，雖然在我心裡有我自以為是的好意，但回頭想想我確實應該要有更好的做法，來處理當下的情境。」也說未來在每個拿著麥克風的舞台，一定會謹記這次的教訓。

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