晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

倪暄轉戰台鋼應援團長生變 沐妍改當MC

倪暄宣布要擔任台鋼應援團長不到一個月就生變。（翻攝自臉書）倪暄宣布要擔任台鋼應援團長不到一個月就生變。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕倪暄、沐妍今年2月初才宣布要接下台鋼應援團長，沒想到不到一個月雙雙卸下職務，倪暄提到和台鋼的合作與自己後續計畫不同，決定暫緩雙方合作；沐妍則說去年公布接任消息後，造成球迷反彈，她被罵聲嚇到、對球團感到自責，討論後決定轉換職位改當台鋼MC。

沐妍轉換職位擔任MC。（翻攝自臉書）沐妍轉換職位擔任MC。（翻攝自臉書）

在台鋼宣布倪暄、沐妍將接任團長職位時球迷就評價兩極，倪暄昨宣布要暫緩合作，但相信未來還會有其它不同合作機會，也說會很快用不同形式和大家見面、感謝粉絲支持。

沐妍過去在樂天擔任MC屢因失言遭球迷炎上，沐妍說看到很多留言認為她是個很容易失言講錯話的主持人，覺得她不會看場合、更不肯認錯，「不到一週將近2-3000則的留言讓我覺得對球團感到非常抱歉，非常自責。」

沐妍為之前拱阿嬤剛離世的球員陳晨威跳MVP之舞一事向對方道歉，「過去的事件代表著我的不成熟以及不懂事，雖然在我心裡有我自以為是的好意，但回頭想想我確實應該要有更好的做法，來處理當下的情境。」也說未來在每個拿著麥克風的舞台，一定會謹記這次的教訓。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中