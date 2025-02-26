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娛樂 最新消息

Lisa偕「2大咖」登奧斯卡表演 K-POP歌手第一人

Doja Cat（左起）、Lisa和RAYE將於第97屆奧斯卡頒獎典禮合體演出。（翻攝自X）Doja Cat（左起）、Lisa和RAYE將於第97屆奧斯卡頒獎典禮合體演出。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa解鎖新成就！第97屆奧斯卡頒獎典禮官方昨公布，Lisa將於台灣時間下週一的頒獎典禮上擔任表演嘉賓，創下K-POP界歌手先例！

合體Doja Cat與RAYE締造舞台傳奇

Lisa自單飛後，在國際舞台上持續發光發熱，去年她才以女團成員身分登上內衣品牌時裝秀壓軸演出，近來又參演《白蓮花大飯店》第三季，獲讚有天份又敬業，下週她將和美國說唱歌手Doja Cat、英國歌手RAYE合體表演，勢必會為典禮畫龍點睛。

特別的是，Lisa、Doja Cat和RAYE近來才推出合作新曲《Born Again》，奧斯卡官方狂讚她們是「三大國際巨星，奧斯卡的史詩時刻」，雖然宣稱她們將不會演出新歌，但保證會「締造傳奇」，令粉絲充滿期待。

此外，奧斯卡昨公開最新表演陣容，分別以《魔法壞女巫》入圍本屆最佳女主角、女配角的辛西婭艾利沃、亞莉安娜將攜手帶來演出，頒獎嘉賓包括席尼墨菲、艾瑪史東、小勞勃道尼、威廉達佛等星光熠熠，精彩可期。

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