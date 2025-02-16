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娛樂 最新消息

《猜猜我是誰解謎》劉亮佐受警爸潛移默化京劇入魂 父母慈愛影響育兒觀

劉亮佐熱愛劇場演出，他說為劇場犧牲一切都可以。（記者胡舜翔攝）劉亮佐熱愛劇場演出，他說為劇場犧牲一切都可以。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

劉亮佐的爸爸在他14歲那年因為心肌梗塞猝逝，但爸爸帶給他的影響卻無比深遠。他爸爸是軍人退伍轉警官，為了陪伴一雙兒女成長放棄升官機會，不肯輪調職務，一直維持「兩線三星」，當時領著一個月不到一萬的薪水，卻為了小孩教育，讓劉亮佐跨區求學，送他到一學期學費一萬多的私立再興中學，一路從幼稚園大班唸到高中畢業。

劉亮佐的嬰兒推車很復古。（劉亮佐提供）劉亮佐的嬰兒推車很復古。（劉亮佐提供）劉亮佐深受爸爸影響，堅持給孩子完整的童年；左圖是劉亮佐和爸爸，右圖是劉亮佐和兒子劉子銓。（劉亮佐提供）劉亮佐深受爸爸影響，堅持給孩子完整的童年；左圖是劉亮佐和爸爸，右圖是劉亮佐和兒子劉子銓。（劉亮佐提供）

★珍惜父子緣分 大學起苦練京劇9年

劉亮佐的媽媽個性活潑，常和鄰居話家常、打成一片，但他爸爸安靜、不愛說話，平常在家看小說、聽收音機播放的相聲、看國劇，或是帶他到中山堂看京劇，父母都很慈祥，從沒打過小孩，就算功課再爛也不會因此惱火，也間接影響了劉亮佐對待孩子的想法。

劉亮佐（左）童年時和爸媽、小兩歲的妹妹合照。（劉亮佐提供）劉亮佐（左）童年時和爸媽、小兩歲的妹妹合照。（劉亮佐提供）

他讀台藝大戲劇系開始接觸京劇，學功夫、聲腔，意外發現自己對傳統表演不陌生，後來回想起原來是因為從小爸爸就帶他接觸京劇，他感慨：「原本以為爸爸早逝，帶給我的東西不多，當我意識到京劇對我的重要性，發現這就是跟爸爸之間的緣分。」因此他從大學開始練了9年京劇，對表演幫助極大。

劉亮佐高二才63公斤，是隻瘦皮猴。（劉亮佐提供）劉亮佐高二才63公斤，是隻瘦皮猴。（劉亮佐提供）

★彌補爸爸早逝遺憾 堅持給孩子完整童年

他也提到因為爸爸早逝的遺憾，讓他期許能當個跟小孩親密相處的爸爸，也給孩子更完整的童年陪伴，「小時候沒享受到的東西，我希望能盡量補給自己的孩子。」他自嘲是「黏小孩的爸爸」，像是大兒子劉子銓2歲多時，有人找他到中國當導演拍戲，他為了陪伴小孩拒絕，當時想起了自己爸爸不願意輪調的心情，非常能夠共感，他說：「陪伴小孩是一輩子的事，工作什麼時候都有。」

劉亮佐自嘲大學時髮量豐盈，與現在判若兩人。（劉亮佐提供）劉亮佐自嘲大學時髮量豐盈，與現在判若兩人。（劉亮佐提供）

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