陳漢典憶大S送暖眼眶紅 AKIRA認私交不多說

陳漢典（右起）、AKIRA和牛奶鼓勵舞者們能在總決賽時好好享受舞台。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕陳漢典昨與AKIRA、牛奶出席《S+PLUS巔峰舞者》總決賽錄影，回憶起當年大S代班《康熙來了》時光，他形容對方是個溫暖的姐姐，也透露這幾天有傳訊關心小S，對方僅回了一個表情符號，認為現在小S不需要過多的問候，有收到關心就好。

陳漢典談及大S時眼眶泛紅，難過表示：「真的很突然，大家都滿難接受。」大S的溫暖和善良讓他至今難忘，「她就是一位很溫暖、很真誠的姐姐，在我剛出道不久時常常鼓勵我，祝她一路好走。」

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林志玲在大S離開後發文淚喊：「真的太心痛了！」老公AKIRA被問到是否有關心老婆的心情，他僅低調表示：「我們本來就有一些私交，但不方便多說什麼，希望他們能平靜度過。」

《S+PLUS巔峰舞者》總決賽由陳漢典主持，評審包含牛奶、AKIRA、TONY GOGO等重量級人物，AKIRA表示很期待看到參賽者們帶來不同的驚喜；牛奶則說每組參賽者的舞技勢必有一定的水準，不容置疑。

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