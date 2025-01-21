（胡如虹和她的藝人朋友們）王欣晨「商」腦筋 社交高手想斜槓創業

王欣晨不只想當藝人，也想當生意人。（記者胡舜翔攝，場地提供／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店）

文／胡如虹

現在的年輕藝人都很有自己的想法，很清楚知道自己要的什麼。

跳唱歌手王欣晨從小愛唱歌跳舞，15歲遠赴韓國當練習生，19歲回台灣出片，出道6年就出了9張專輯加EP，她的歌還搭了《原來你還在這裡》、《天巡者》、《機智校園生活》等多齣電視劇的主題曲、插曲，歌壇際遇讓人稱羨，但王欣晨卻說她不只想當藝人，還想當生意人。

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★疫情體悟深刻 激發做生意念頭

很少藝人說自己想當生意人，今年才25歲的王欣晨算是特例。因為爸爸是生化科技業的企業家，王欣晨雖然愛唱歌跳舞，可是骨子裡卻有著經商的DNA。

前陣子我們一起去瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店泡湯，她談起這幾年歌壇的歷練，尤其是疫情那3年她原本排定了要去海外發展，卻因為疫情所有的工作都停頓，讓她覺得藝人的工作充滿了不確定性。去年她回爸爸投資的科技公司從基層業務做起，又去了保養品公司當業務，激發了她想要當個生意人的新想法。

性格活潑開朗的王欣晨很會交朋友。（記者胡舜翔攝）

「藝人是我的興趣愛好，我不奢求能在這個行業賺多少錢，我還是要做生意賺錢，目標就像我爸爸一樣，開好幾間公司。」

王欣晨很崇拜爸爸，也很感謝爸爸的寵愛，一直幫她圓夢，不管是送她去韓國當練習生，還是因為她喜歡K-pop韓國流行音樂，投資辦IU、少女時代的台灣演唱會，也投資唱片公司支持她出片當歌手，這些都成為她人生很重要的經歷與養分。

★開朗喜歡交友 「少時」Jessica成好友

王欣晨不僅練就了一身唱跳才藝，也學會了與人相處，她性格開朗活潑，去看「少女時代」的Jessica演唱會可以跟Jessica變成無話不談的好姐妹；也可以和大馬歌手晨熙（黃若熙）在網路上聊天聊成好朋友，晨熙來台發片開記者會，她還當嘉賓助陣。連跟歌迷都是朋友，上通告還有歌迷陪著她，為她拍照錄影。

樂於交朋友，是王欣晨性格的優點，也是她從小到加拿大讀書，去韓國當練習生學會的技能。王欣晨很難忘國中畢業就去韓國STC學院當練習生那兩年的生活，剛開始要克服語言不通的障礙，每天要練唱歌、跳舞的才藝之外，還要線上上高中課程，真的很辛苦，可是因為自己很喜愛唱歌跳舞，那些苦都可以熬過，一直到現在，只要唱歌跳舞都會讓她覺得很開心。

王欣晨從小就喜歡唱歌跳舞，在韓國STC學院當練習生曾以評選第一名畢業。（記者胡舜翔攝）

★不負爸爸期許 經商成人生新選項

王欣晨說，最近爸爸希望她去英國唸書，以後可以回來接棒爸爸的事業，可是她之前離家太久，不想再一個人孤獨的在異國生活。「我知道爸爸很愛我，是為了我好，但爸爸不知道我真的不想再跟家人離那麼遠，我想要有人陪伴。」王欣晨拒絕了爸爸安排她出國唸書的提議，但也想證明給爸爸看，她沒有忘記爸爸對她的期許，「我會做給爸爸看，不用出國讀書，我也可以做得很好。」

人生有很多計畫，也會有很多的變數，王欣晨曾經以為她愛唱歌跳舞，只想以唱歌跳舞為志業，但從小看著爸媽創業開公司，創業也成她人生的選項。

25歲的人生還有大把的青春可以揮霍，我相信以王欣晨熬過得高壓的韓國練習生生活，不管是藝人，還是生意人，她都可以做得很好。

起心動念了，就去做。

胡如虹（右）和她的藝人朋友王欣晨。（記者胡舜翔攝）

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