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娛樂 最新消息

祖雄甜曬混血萌娃 愛妻辣開深V

佳娜（左起）、祖雄帶著女兒「內內」拍攝親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）佳娜（左起）、祖雄帶著女兒「內內」拍攝親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕馬來西亞籍的祖雄與烏克蘭美女佳娜前年攜手走入婚姻，女兒「內內」前天滿週歲，夫妻倆帶著混血愛女拍全家福照，佳娜產後迅速恢復火辣身材，穿上金色玫瑰花串短禮服，胸前深V開到肚臍，好身材一覽無遺。

祖雄日前帶著妻女進棚拍照做紀念，寫真以「寶寶慶生」為主題，只見女兒「內內」穿著雪白小禮服，模樣猶如芭比娃娃，祖雄父愛噴發說：「女兒眉形弧度大，做表情時常常一副驚訝臉，天真模樣超萌。」

談及妻子與女兒，祖雄充滿感恩說：「去年的這個時候，佳娜辛苦從產房生下這個可愛的寶寶，從她的第一聲哭聲開始，我們一直在努力學習當好的父母。」

祖雄當爸後，個性變得更溫柔，每次聽到女兒開口喊爸爸、媽媽，內心瞬間融化，他說：「內內是一個很黏人很喜歡抱抱，同時也很溫柔的小女娃，每天晚上都要抱著我們睡覺。」有女萬事足的祖雄對愛女說：「感恩我們的家有這樣的天使，爸爸媽媽永遠愛妳，祝妳生日快樂。」

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