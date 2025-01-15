洛杉磯野火又遇焚風 奧斯卡提名延至1/23公布

美國影藝學院因洛杉磯野火再度宣布第97屆奧斯卡入圍名單延後至23日公布。（翻攝自影藝學院臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕美國洛杉磯野火持續蔓延，尤其本週重新颳起的強風將造成危險情況，再加上天氣乾燥更讓火勢難以得到控制。主辦奧斯卡的美國影藝學院昨日再度宣布第97屆奧斯卡入圍名單延後至23日公布。

美國洛杉磯野火持續延燒。（美聯社）

除了延後公布入圍名單，影藝學院成員投票時間也延長到17日，影藝學院日前表示，延後宣布入圍名單是為了讓成員有更多時間投票，因為很多人居住在洛杉磯，「他們的生活和工作如今受到影響」。考慮到火災造成的損害，接下來需要進行修復，更改活動日期是必然的。

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美國影藝學院因洛杉磯野火再度宣布第97屆奧斯卡入圍名單延後至23日公布。（法新社）

目前原定2月10日舉行的奧斯卡入圍者午宴已宣布取消，奧斯卡科學與技術獎原定2月18日頒發也將延後，影藝學院更宣布為電影電視基金會捐款75萬美金（約台幣2475萬元），至於第97屆奧斯卡頒獎典禮目前仍維持在台灣時間3月3日上午舉行。

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