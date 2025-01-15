晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

洛杉磯野火又遇焚風 奧斯卡提名延至1/23公布

美國影藝學院因洛杉磯野火再度宣布第97屆奧斯卡入圍名單延後至23日公布。（翻攝自影藝學院臉書）美國影藝學院因洛杉磯野火再度宣布第97屆奧斯卡入圍名單延後至23日公布。（翻攝自影藝學院臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕美國洛杉磯野火持續蔓延，尤其本週重新颳起的強風將造成危險情況，再加上天氣乾燥更讓火勢難以得到控制。主辦奧斯卡的美國影藝學院昨日再度宣布第97屆奧斯卡入圍名單延後至23日公布。

美國洛杉磯野火持續延燒。（美聯社）美國洛杉磯野火持續延燒。（美聯社）

除了延後公布入圍名單，影藝學院成員投票時間也延長到17日，影藝學院日前表示，延後宣布入圍名單是為了讓成員有更多時間投票，因為很多人居住在洛杉磯，「他們的生活和工作如今受到影響」。考慮到火災造成的損害，接下來需要進行修復，更改活動日期是必然的。

美國影藝學院因洛杉磯野火再度宣布第97屆奧斯卡入圍名單延後至23日公布。（法新社）美國影藝學院因洛杉磯野火再度宣布第97屆奧斯卡入圍名單延後至23日公布。（法新社）

目前原定2月10日舉行的奧斯卡入圍者午宴已宣布取消，奧斯卡科學與技術獎原定2月18日頒發也將延後，影藝學院更宣布為電影電視基金會捐款75萬美金（約台幣2475萬元），至於第97屆奧斯卡頒獎典禮目前仍維持在台灣時間3月3日上午舉行。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中