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「拳上始祖」羅比24年前大鬧桃機 竟因胃疼牙痛

羅比威廉斯曾是英國知名接招合唱團成員，1995年離團單飛。（双喜提供）羅比威廉斯曾是英國知名接招合唱團成員，1995年離團單飛。（双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕音樂電影《更好的人》以英國流行樂巨星羅比威廉斯充滿爭議的人生故事改編，帶領觀眾看他如何從「壞小子」成為「更好的人」。早年個性火爆的羅比除了曾多次嗆聲宿敵「綠洲合唱團」的連恩蓋勒格出來「拳上」，也曾於2001年來台開唱時上演機場衝突，多年後他已與連恩泯恩仇，當年來台的衝突原來也事出有因。

電影《更好的人》改編自英國流行樂巨星羅比威廉斯充滿爭議的人生故事。（双喜提供）電影《更好的人》改編自英國流行樂巨星羅比威廉斯充滿爭議的人生故事。（双喜提供）

流行樂壇壞小子火爆事蹟躍上銀幕 曾拋10萬英鎊約戰綠洲合唱團連恩

羅比過去表演風格大膽前衛、態度桀驁不馴，曾嗆聲連恩出來對打，對比近年不少網紅邀「拳上」一決高下，堪稱「拳上始祖」之一。除了在2000年的全英音樂獎上提出10萬英鎊（約台幣403萬元）的約戰賭注，他相隔20年再度提議兩人為了募款進行「專業」拳賽，被妻子艾達菲爾德說「丟臉」後才撤回這個提議，近年也已和連恩和好。

連恩蓋勒格。（美聯社）連恩蓋勒格。（美聯社）

此外，羅比曾於2001年10月來台開唱時在機場和媒體起衝突，《更好的人》前晚在台舉行特映，邀請當年擔任英國科藝百代EMI Music Asia亞太區行銷副總吳佳倫現身說法。

《更好的人》前天在台舉辦盛大特映，前英國科藝百代EMI Music Asia亞太區行銷副總吳佳倫（前）現身，解開當年羅比威廉斯在桃園機場爆衝突起因。（双喜提供）《更好的人》前天在台舉辦盛大特映，前英國科藝百代EMI Music Asia亞太區行銷副總吳佳倫（前）現身，解開當年羅比威廉斯在桃園機場爆衝突起因。（双喜提供）

吳佳倫回憶當時羅比與團隊抵台後場面混亂，羅比之所以在機場狂奔，其實是因為現場秩序太亂，加上他胃不舒服又牙痛，見狀只好越走越快，最後甚至用跑的，然後媒體展開追逐，就演變成了「壞小子大鬧機場」。

《更好的人》也讓吳佳倫直呼感觸很深，尤其是聽到羅比演唱歌曲《Better Man》，「現在看到他的人生都圓滿了，成為一個名副其實的Better Man（更好的人）。」電影將於1月17日在台上映。

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