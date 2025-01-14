告五人 麋先生 家家 宇宙人期待一路向東獻愛

告五人（右起）、麋先生、宇宙人、家家（左）將一起參加「一路向東」演出。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕為了響應五月天號召的「一路向東」演唱會，1月17日起至19日，相信音樂旗下的「五麋家人」4組歌手將從高雄唱起，一起前進花蓮獻愛。

告五人、麋先生、家家、宇宙人這4組「五麋家人」將成為「一路向東」的「共演大使」，所有歌手都是無酬參與。告五人近期忙於籌備新專輯、代言廣告以及各式商演活動，一天跑多場已是家常便飯，加上要準備4月12日在高雄世運主場館的演唱會，工作更是忙碌，但是對於能透過歌聲擁抱地震傷害後重新復甦的花蓮，告五人都很期待。

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麋先生則談到：「高雄是我們的起點，臨近年節參與一路向東演出，特別有過年的氛圍！」

宇宙人的歌曲《藍色的你》就是在花蓮海邊誕生的歌曲，MV也是去花蓮拍攝，團員表示：「將這首歌曲帶回花蓮是我們的心願，每次演唱都像回到那片海，期待跟大家見面，一起照顧花蓮的海。」

家家完成新歌錄音，透露這次將邀請同樣出生台東的好友Matzka擔任嘉賓合唱，也預告會唱《身體會記得》。

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