吳青峰重返女巫店 爽唱91首冷門曲目

吳青峰回到女巫店，舉辦「如果在冬夜，一個旅人」演唱會。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳青峰重返女巫店，舉辦6場「如果在冬夜，一個旅人」演唱會，前晚他在最終場透露，時常想著不確定自己能夠唱多久，想趁這次機會把人生的愛歌都選唱一輪，台下觀眾則是狂喊希望他能繼續唱到80歲。

吳青峰順利完成了在女巫店的6場小型演唱會。（緒風提供）

吳青峰與樂手精心編排了91首「冷門曲目」，6場歌單設計各不相同，加上點歌還創下破百首歌的紀錄。

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吳青峰也希望觀眾先別急著振筆疾書，好好享受現場情感解謎的過程，並表示拼湊過程愈長愈有趣，能延續感受這段旅程的尾韻。

而吳青峰這次在女巫店的歌單，涵蓋了國語、台語、日語、韓語、英語，包括選唱了日本天王藤井風以及韓國獨立樂團Jannabi的歌曲，還有搖滾天王伍佰的《斷腸詩》。

吳青峰笑稱，這次開唱有種「中年學習」的感覺，耗時耗力練唱許多從未嘗試的高難度歌曲，演出時眼睛都無法離開譜架，打趣這段時間，晚上都是抱著樂譜睡覺。

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