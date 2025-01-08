告五人夯接代言 尾牙秀超狂30場起跳

告五人希望今年夏天可以順利推出第四張專輯。

（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕新年才剛開始，人氣樂團「告五人」又接到新的代言，他們唱過許多高點擊歌曲，歌詞也巧妙融入廣告詞中。

告五人新的一年又接下新的代言，尾牙邀約也一再增加。（記者胡舜翔攝）

最近是尾牙季，告五人也接到各大公司行號尾牙表演邀約，目前知道至少要唱30場，前幾天還和金曲歌后田馥甄以及復出後人氣飆漲的Energy參加同場尾牙表演，看得出告五人受歡迎程度已經是天團等級，雲安難忘每次尾牙唱到《愛人錯過》，台下員工都唱很大聲，「好像把精力都發洩出來。」

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繼啤酒、手機、手搖飲後，告五人新的一年又成為保險經紀代言人，雲安、犬青、哲謙昨送上蛋糕與特製「金算盤」當成品牌15週年生日禮物，犬青談到拍廣告首次嘗試一鏡到底，「NG滿多次。」雲安開玩笑說：「大概拍了108次。」另談到：「我們不喜歡孤軍奮戰，喜歡一個team，在一起更美好。」

4月12日告五人將首度登上高雄世運主場館舉辦「宇宙超有趣新世界巡迴演唱會2025世運極限版」演唱會，透露屆時將搶唱新歌，前陣子也去大巨蛋見習天王天后的演出。

表演邀約太多，告五人只有除夕能放假和家人吃團圓飯，透露過年期間就要飛去很遠、很冷的海外錄音，希望今年夏天可以順利推出第四張專輯。

告五人也預告，會把之前在家鄉宜蘭的戶外演出經驗沿用到高雄，也保證煙火、特效一定少不了。犬青說在5萬人大場地開唱體力很重要，因此她會加強跑步、跳繩練心肺功能。哲謙希望多練習臨場反應，盡量放鬆。

告五人也很訝異近期五月天在桃園棒球場開唱時，阿信跑上看台親近歌迷，告五人希望4月高雄演唱會有不同方式和歌迷更貼近。

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