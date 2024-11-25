丁海寅翻牌新婚人妻 寵台粉叫不穿就不穿

丁海寅超級寵粉，與粉絲互動逗趣。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕童顏男神丁海寅前天在北流Legacy TERA舉辦見面會，一天連開兩場，他與粉絲互動逗趣，有人詢問該如何減肥，丁海寅幽默回嗆：「你本來就知道減肥方法了吧？有知道吧？你只是做不到而已！」直率的回答笑翻全場。

丁海寅開場帶來韓劇《媽媽朋友的兒子》原聲帶中的《The Truth》，除了以中文跟觀眾打招呼，更學了好幾句甜言蜜語：「月亮代表我的心」、「你是我的唯一，希望永遠可以跟你在一起」、「不想成為什麼特別的人，只想成為特別愛你的人」、「因為你，我才了解什麼是愛」，更用錄音娃娃錄製了「有你才有我，我永遠愛你」，給足粉絲珍貴回憶。

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丁海寅帶來4首歌曲，讓觀眾聽得如癡如醉。（讀者提供）

在第一個活動環節，丁海寅邀請粉絲寫下最近的煩惱，有粉絲發問，面對前男友結婚該如何整理這段感情，丁海寅語重心長說：「不要詛咒他，祝福他就好，要是恨某個人，我們生活的世界就會變得痛苦。真心祝福的話，妳自己也會出現新感情的。」當中被丁海寅視為必選的題目，竟是有粉絲自爆把新婚丈夫丟在家裡，最重要任務就是要跟丁海寅自拍，讓丁海寅笑說：「為了家庭和平，這個一定要選！」

活動中，丁海寅才剛脫下開場時穿的外套，粉絲就直呼：「不要穿外套。」他先是謙虛表示：「我現在身材沒有很完美，但粉絲想要我不穿的話，我就不穿了。」更笑虧粉絲們，「你們怎麼突然手機都拿起來了？」現場氣氛相當歡樂。

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