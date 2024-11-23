關繼威「等40年」重返金馬 難忘周潤發燦爛笑容

關家永（左起）、關繼威及王慶來台參加金馬獎，興奮不已。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕奧斯卡男配得主關繼威與電影《媽的多重宇宙》導演關家永、製片王慶，應第61屆金馬獎邀請，來台擔任頒獎嘉賓，昨於金馬大師會堂與業界交流，3人皆興奮不已，關繼威更大喊「我等了將近40年，才終於等到金馬獎邀請」。

3人都與台灣相當有淵源，關繼威曾在台灣拍過不少影視作品，其中還包含古裝八點檔《大太監與小木匠》。關家永的父母都是台灣人，一直都很期待能夠參加金馬獎，這次還特別帶著5歲兒子一起來，希望讓兒子大開眼界。

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王慶是台美混血兒，已故父親是台灣人，他透露下禮拜要滿40歲，恰巧回到父親出生長大的地方，十分有意義，他進一步說，當自己得知收到金馬邀約後，立刻和母親分享，沒想到媽媽的反應比他拿到奧斯卡還激動，「她說哇！恭喜！恭喜你！」

關繼威第一次參加金馬已經是1985年，當時他才14歲，因演出《魔宮傳奇》受到矚目。他回憶當時年紀還小，媽媽陪著他參加人生第一場大型頒獎典禮，難忘周潤發對他露出的燦爛笑容，至今仍印象深刻。

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