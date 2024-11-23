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《金馬午宴紅毯前哨戰》劉奕兒露美背辣翻─陸弈靜入圍8次自比接通告 張艾嘉母親摔倒恐缺席

《金馬午宴紅毯前哨戰》劉奕兒露美背辣翻─陸弈靜入圍8次自比接通告 張艾嘉母親摔倒恐缺席被影迷封「國民男友」的劉奕兒，透露今晚紅毯將以「中性美」亮相。
（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉奕兒、張榕容、曾沛慈、陸弈靜角逐金馬61最佳女配角，四人昨出席入圍午宴，劉奕兒身穿白色露背禮服性感亮相，瞬間成為全場焦點。再度入圍影后的張艾嘉因97歲母親不慎摔倒，昨緊急搭機返港探望，至截稿前仍未知是否會出席典禮。

《金馬午宴紅毯前哨戰》劉奕兒露美背辣翻─陸弈靜入圍8次自比接通告 張艾嘉母親摔倒恐缺席張艾嘉97歲母親不慎摔倒，昨緊急返港探望。
（資料照，記者陳奕全攝）

劉奕兒連續2年入圍金馬，語帶感恩說：「覺得被愛包圍著。」開心可以跟家人分享喜悅。她在《女兒的女兒》詮釋帥氣女同志，被影迷封「國民男友」，讓她相當害羞也受寵若驚，透露紅毯戰袍走中性美，「不會到很露，像我電影角色，有點帥、有點美。」她前陣子赴法國工作，吃的都是奶油、麵包等高熱量食物，回台灣又忙著宣傳電影，懊惱忘了做飲食控制。

劉奕兒（左起）、張榕容、曾沛慈、陸弈靜昨出席入圍午宴，4人難得同框。（記者胡舜翔攝）劉奕兒（左起）、張榕容、曾沛慈、陸弈靜昨出席入圍午宴，4人難得同框。（記者胡舜翔攝）

陸弈靜以《白衣蒼狗》搶金馬女配角，雖已是第8次入圍，但還是感到很意外，她說：「因為拍戲不是為了要得獎，加上這次戲分不多，沒有預期到（入圍）這件事。」她妙喻入圍像是在接通告，「每次都來演入圍者，演了8次。」至於今年是否會演到得獎者？她笑喊：「隨緣啦！」

曾沛慈以《BIG》首度踏入金馬殿堂，坦言入圍讓她又驚又喜，認為是演戲生涯的里程碑，她近期為了典禮「盡量戒澱粉」，笑說是因先前有感年紀漸長，演藝事業還是得靠實力，便慢慢放飛自我，「我對身材的寬容度愈來愈大，很久沒有做飲食控制了。」她高度滿意自己的紅毯戰袍，「對我來說已經是滿分。」然而典禮結束後，她只想吃鹹酥雞，「我真的沒有要客氣，一結束立刻要去吃很多垃圾食物。」

張榕容開心以《鬼才之道》入圍，「代表被大家看到了，努力獲得肯定。」她近期忙怕影集，對於紅毯戰袍看得很開，「自己穿得好看就好了，不太管其他人。」

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