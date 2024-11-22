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娛樂 最新消息

《金馬61七大看點》頒獎陣容超豪華 阿部寬、關繼威國際大咖相挺─強碰12強台日棒球大戰 劉冠廷首挑典禮主持大梁

李安將頒終身成就獎給鄭佩佩，引言令人期待。 （資料照，記者胡舜翔攝）李安將頒終身成就獎給鄭佩佩，引言令人期待。 （資料照，記者胡舜翔攝）

記者廖俐惠／專題報導

第61屆金馬獎頒獎典禮明天登場，今年金馬獎遇上「最大強敵」，時間強碰東京巨蛋舉行的世界12強台日棒球大戰，不過金馬現場巨星雲集也沒在怕，當天除有李安、張艾嘉、吳君如出席力挺，國際影人也邀來阿部寬、關繼威等重量級大咖，就連許光漢都特別向軍中請假擔任頒獎嘉賓，而劉冠廷首扛典禮主持棒，絕對是本屆看點之一。

吳君如以《我談的那場戀愛》暌違21年問鼎金馬影后。（甲上娛樂提供）吳君如以《我談的那場戀愛》暌違21年問鼎金馬影后。（甲上娛樂提供）

李安頒終身成就獎給鄭佩佩 國際影人為金馬奔騰

金馬巨星齊聚，李安特別返台為已故武俠影后鄭佩佩頒發「終身成就獎」，由鄭佩佩子女代領。

日本影帝阿部寬首次以頒獎嘉賓身分登上金馬殿堂，當年他曾與林書宇導演合作電影《夕霧花園》入圍金馬獎9項大獎，遺憾當時並未能來台。以《媽的多重宇宙》獲得奧斯卡最佳男配獎的關繼威、最佳導演關家永及製片人王慶同樣將出席典禮。

阿部寬首度出席金馬獎，為典禮增添星光。（金馬執委會提供）阿部寬首度出席金馬獎，為典禮增添星光。（金馬執委會提供）

關繼威此次將在頒獎台上揭曉最佳男主角獎得主。（翻攝自X）關繼威此次將在頒獎台上揭曉最佳男主角獎得主。（翻攝自X）

許光漢平頭造型粉絲期待 四大角頭強闖金馬殿堂

許光漢今年8月入伍服兵役，加入替代役公益大使團，此次他為了金馬特別向軍隊請假，當天是否會以「平頭」造型現身紅毯，已經是粉絲議論紛紛的話題。頒獎嘉賓除了許光漢、王淨及曾敬驊等人之外，今年國片票房冠軍《角頭—大橋頭》的「四大角頭」蔡振南、太保、高捷、龍天翔將再度齊聚一堂，黑道勢力強闖金馬殿堂，精采可期。

許光漢軍中告假，將出席明天金馬獎。（金馬執委會提供）許光漢軍中告假，將出席明天金馬獎。（金馬執委會提供）

從遞獎大使升級主持人 劉冠廷壓力山大就怕鬧笑話

劉冠廷今年3月成為人父，現階段將重心放在育兒上，工作量相較於往年少了許多，但他卻接下了可能是出道以來最艱難的任務，擔任金馬典禮主持人。劉冠廷從遞獎大使升級到紅毯主持人，這些年也兩度奪下金馬獎，如今終於要首挑典禮主持大梁，他笑說當初接到邀約時，表示自己只是喜歡講笑話，而不是「鬧笑話」，不諱言非常緊張，屆時他會帶來什麼樣的串場演出，值得期待。

劉冠廷首挑典禮主持大梁，坦言十分緊張。（金馬執委會提供）劉冠廷首挑典禮主持大梁，坦言十分緊張。（金馬執委會提供）

安溥撇爭議登表演舞台 魏如萱攜手黃宣組隊

歌手安溥今年首度入圍金馬獎，將獻唱《女兒的女兒》主題曲，不過她日前因在中國國慶日發文祝賀的舉動，引發風波，如今將扛著爭議登上舞台、表現備受關注。除此之外還有9m88、王若琳以及魏如萱攜手YELLOW黃宣組隊呈現精采演出。

金馬獎星光大道將於明天下午5點30分開始，頒獎典禮準時於晚間7點舉行，可鎖定台視頻道同步收看，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。

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