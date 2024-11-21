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《金馬準帝后 今天怎麼說》鍾雪瑩打槍愛慕者 游學修拒戀朋友妻

吳祉昊（左起）、鍾雪瑩、游學修出席《看我今天怎麼說》金馬星光首映，3人受訪相談甚歡。（記者潘少棠攝）吳祉昊（左起）、鍾雪瑩、游學修出席《看我今天怎麼說》金馬星光首映，3人受訪相談甚歡。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港電影《看我今天怎麼說》昨在金馬星光首映，男女主角游學修、鍾雪瑩雙雙入圍影帝后，游學修上個月才出席走鐘獎，如今首度參加金馬，表示自己習慣打聽對手的底細，所以會把準影帝的電影都看完，更表示知道金馬當天是12強棒球賽的台日之戰，笑說「那是金馬獎最大的對手」！

導演黃修平昨率領鍾雪瑩、游學修及吳祉昊一同受訪，鍾雪瑩連續兩年獲得影后提名，她笑說去年很貪心，金馬活動很多，自己又什麼電影都想看，把行程搞得很趕，今年從容很多；游學修則坦言對得獎有些期待，典禮當天會請手語老師教他一句電影中的對白當作感言，希望有機會比出來。

電影講述3位聾人朋友的故事，鍾雪瑩、游學修及吳祉昊為了培養好感情，還一起到游學修家喝酒聊天，且當吳祉昊心情不好時，游學修也扮演好傾聽者的角色，直呼「我們就像真的兄弟」。他們在片中性格大不同，游學修較為狂野，吳祉昊則如同守護天使般的溫暖，卻喜歡上同一個女生鍾雪瑩。

鍾雪瑩笑說，現實上這兩種人都不是她的理想型，「我會選第三個選項『不理人』，彼此尊重給予空間的類型。」游學修則表示兄弟喜歡上同一個女生很殘酷，但「朋友妻不可欺」，現實上不可能接受。

另一部由盧鎮業、談善言主演的《虎毒不》也在金馬首映，電影講述女性育兒困境，目前未婚的談善言為揣摩崩潰的母親的心情，還到剛生下寶寶的余香凝家實習，余香凝為此還把老公趕走，讓談善言當兒子的「一日媽媽」。盧鎮業則在片中第一次幫嬰兒洗澡，由於嬰兒實在太軟，讓他嚇壞了。

￼吳祉昊（左起）、鍾雪瑩、游學修出席《看我今天怎麼說》金馬星光首映，3人受訪相談甚歡。（記者潘少棠攝）

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