Lisa魅力爆擊雄蛋 中文告白撩粉

BLACKPINK的Lisa展開亞洲巡迴，昨在高雄演出。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕韓國天團BLACKPINK的Lisa暌違1年8個月再度來台，昨天降臨高雄巨蛋，讓全場1萬名粉絲陷入瘋狂，她俏皮又可愛，用中文向台粉告白「我愛你們so much！」更希望與粉絲一起創造歷史，瞬間融化Lilies（粉絲名）們。

Lisa降臨高雄巨蛋，讓全場1萬名粉絲陷入瘋狂。（翻攝自X）

Lisa此次亞洲巡演在10天內要走遍5座城市，她搭乘私人專機通勤，前天抵達小港機場以VIP通關入境，甚至出動8台保母車護駕，受到高度重視。昨天在高雄巨蛋的演出，她帶來了6男6女共12名舞群，開場就帶來夯曲《LALISA》，尖叫聲就快掀翻屋頂。

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Lisa紅毯大賽的獲勝者是出生高雄的變裝皇后（左）。（讀者提供）

她表示很開心能夠再次來到台灣，對番茄火鍋印象深刻，這次現場則為她準備珍珠奶茶及蔥抓餅，Lisa讚蔥抓餅美味到可以每天當早餐吃。來到高雄，Lisa也獨家公開左手臂上的刺青花絮照，上面寫著「Rockstar」，也就是她單飛後首張單曲的名稱，她笑說：「我媽媽說可以刺的！」表示《Rockstar》對她來說別具意義，可以代表現在的她。

活動上舉行紅毯大賽，5名粉絲絞盡腦汁做出各種創意造型，年紀最小的竟然才12歲，獲勝者是一名變裝皇后，化身黑天鵝的他站上舞台自信爆棚，一出場就十分搶眼，忍不住跟Lisa告白「我現在真的要昏倒了，因為妳真的太漂亮了」，逗得Lisa笑到不行。

整場80分鐘的演出，Lisa獻唱《LALISA》、《New Woman》、《MOONLIT FLOOR》、《MONEY》、《Rockstar》等5首歌曲，一下酷炫霸氣，一下又甜美動人，儘管中途出現麥克風問題，但也不影響Lisa的精彩表演，讓萬名粉絲滿載而歸。

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