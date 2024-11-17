（新片搶鮮看）《神鬼戰士》25年後回歸競技場生死鬥 《餘燼》《默視錄》強勢攻金馬

保羅麥斯卡在《神鬼戰士II》成為新一代的「角鬥士」，上演不少精彩動作戲。（UIP提供）

記者許世穎／專題報導

傳奇大導演雷利史考特相隔近25年回歸執導史詩續章《神鬼戰士II》，再度為觀眾帶來發生在古羅馬關於爭奪權力、奮起反抗和報仇雪恨的史詩故事，見證一位英勇的戰士，以力量與榮譽之名對抗強大的羅馬帝國。

★雷利保持最佳狀態 打造史詩續章

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首集《神鬼戰士》於2000年上映，在全球大賣4.65億美金（約台幣149.4億元），並入圍奧斯卡12項大獎，最後獲得最佳影片、男主角等5項大獎，更讓一舉拿下影帝的羅素克洛爆紅。續集再度將壯麗場景、精美服裝、令人驚嘆的特效和令人屏息的近身搏鬥完美結合，打造出一場大銀幕沉浸式視覺盛宴。

佩德羅帕斯卡（左）和保羅麥斯卡在《神鬼戰士II》展開競技場生死對決。（UIP提供）

《神鬼戰士II》主要演員包括以影集《正常人》崛起的保羅麥斯卡接棒成為新一代的「角鬥士」，他飾演的盧賽斯除了是首集康妮尼爾森飾演的皇帝親姊露西拉之子，生父更是由羅素克洛飾演的麥希穆斯。還有影帝丹佐華盛頓在片中化身神祕羅馬商人馬克里努斯，影集《最後生還者》佩德羅帕斯卡飾演的將軍則和盧賽斯展開生死鬥。

回歸拍攝續集，導演雷利雖對於拍攝規模如此龐大的電影非常興奮，但也不諱言壓力巨大，「但是你必須樂於承受這麼大的壓力，壓力反而能讓我保持最好的狀態！」這次片中更有一場藉由海上戰艦攻占一座古城的圍城戰，觀眾可看到海水灌入競技場內，然後展開一場符合史實的海戰，絕對會讓新舊影迷感到血脈僨張。

影帝李康生在《默視錄》化身孤獨的窺視者，入圍第61屆金馬獎最佳男配角。（傳影提供）

★張震角逐金馬影帝 李康生尬莫子儀爭男配

除了好萊塢賣座大片續作，本檔新片有兩部金馬獎入圍影片，新加坡導演楊修華再度自編自導全新力作《默視錄》，他曾以《幻土》獲得盧卡諾影展金豹獎與金馬獎最佳原著劇本，新作一舉入圍威尼斯影展主競賽，更強勢角逐本屆金馬獎最佳影片、導演、男配角、原著劇本等6項大獎。

《默視錄》找來金馬影帝李康生化身窺視者，以精湛演技入圍金馬獎最佳男配角，還有金鐘獎最佳男配角巫建和、陳雪甄、林幻夢露等實力派演員同台飆戲，探討現代人習以為常的「窺視」，以及人性與親情的拉扯。

張震（左）和莫子儀兩位影帝在《餘燼》同台飆戲，雙雙入圍金馬獎最佳男主角及男配角。（本地風光提供）

由金馬獎最佳導演鍾孟宏執導的新作《餘燼》則首次挑戰跨時代巨作，直探白色恐怖歷史，電影入圍本屆金馬獎5項大獎，影帝張震相隔16年再度和鍾孟宏合作，和另一位影帝莫子儀飆戲，兩人雙雙入圍金馬獎最佳男主角和男配角。

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