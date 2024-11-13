宋再臨突離世享年39歲 驚留2頁遺書致命原液

宋再臨暖男形象圈粉，昨下午卻傳出逝世噩耗。（翻攝自Newsen）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星宋再臨昨下午驚傳在首爾城東區公寓逝世，享年39歲，死因未公布，不過韓國警方透露，現場發現疑似遺書的兩張A4紙和尼古丁原液，因噩耗來得太突然，大批粉絲震驚不已。

韓媒《Newsen》獨家報導宋再臨逝世，未透露細節，僅知他被發現時已沒有生命跡象，據報導，死者葬禮將在汝矣島聖母殯儀館舉行，預計14日出殯。

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宋再臨2009年以模特兒身分出道，陽光暖男形象圈粉，他曾在韓劇《擁抱太陽的月亮》飾演金秀賢的侍衛受到矚目，今年演出韓劇《于氏王后》高孛義，沒想到戲劇才播完沒多久，昨便傳出離世消息。

宋再臨2014年加入韓綜《我們結婚了》人氣飆升，隔年首次來台辦見面會，當時他因太緊張，雖然錯過進歌點，仍受到台灣粉絲大聲鼓掌打氣，只是他的IG最新貼文停在今年1月，留言早已全關閉。

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