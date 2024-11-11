鄭伊健首攻雄蛋 組港台限定版五堅情

鄭伊健（中）首攻雄蛋，將合體黃偉晉（右起）、婁峻碩、陳零九、賴晏駒組限定版「五堅情」。（八大提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鄭伊健11月23日將首攻雄蛋，密謀合體婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒組港台限定版「五堅情」，邱鋒澤因個人巡演撞期無法與天王同台，喊話：「心與大哥及夥伴們同在！」

「HERE＆NOW 鄭伊健演唱會2024高雄站」倒數半個月，鄭伊健宣布將邀來「五堅情」的婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒擔任演唱會嘉賓，他先前上《娛樂百分百》與大家相見歡，加上跟婁峻碩一起拍戲成為好友，惜緣的他決定「再續前緣」，邱鋒澤因工作不克前來造成「五缺一」局面，讓鄭伊健開玩笑說：「我是暫時的新團員，請多多指教！」

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得知受邀擔任鄭伊健高雄巨蛋演唱會嘉賓，婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒直呼是「人生成就」解鎖，身為歌迷的婁峻碩開心表示：「原本就在日曆上把11月23日那天畫起來要買票去朝聖，結果做夢也沒想到大哥竟然會邀請我們去當嘉賓。」

為了個人首場在台演唱會，鄭伊健目前已經在香港閉關彩排，主辦單位特別在開唱前兩週派出「伊健號」宣傳車暖身，與歌迷們一同迎接演唱會的到來。

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